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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 02.12.2023 (обновлено: 10:49 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/vzryvy-1913315104.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 02.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в Днепропетровске (украинское название Днепр), расположенном в юго-восточной части Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T10:40
2023-12-02T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске (украинское название Днепр), расположенном в юго-восточной части Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Днепре. Тревога в регионе не объявлена", - говорится в сообщении. Ранее в субботу украинское агентство УНИАН сообщало о взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, днепропетровск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

"Страна.ua": в Днепропетровске прогремели взрывы

© iStock.com / I_ValentinГород Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© iStock.com / I_Valentin
Город Днепропетровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске (украинское название Днепр), расположенном в юго-восточной части Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Сообщают о взрывах в Днепре. Тревога в регионе не объявлена", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу украинское агентство УНИАН сообщало о взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
01:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраина
 
 
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