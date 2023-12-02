https://ria.ru/20231202/vzryvy-1913315104.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 02.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прогремели в Днепропетровске (украинское название Днепр), расположенном в юго-восточной части Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T10:40

2023-12-02T10:40

2023-12-02T10:49

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске (украинское название Днепр), расположенном в юго-восточной части Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Днепре. Тревога в регионе не объявлена", - говорится в сообщении. Ранее в субботу украинское агентство УНИАН сообщало о взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231202/vzryvy-1913289505.html

днепропетровск

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в мире, днепропетровск, украина