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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 02.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в Днепропетровске (украинское название Днепр), расположенном в юго-восточной части Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T10:40
2023-12-02T10:40
2023-12-02T10:49
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске (украинское название Днепр), расположенном в юго-восточной части Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Днепре. Тревога в регионе не объявлена", - говорится в сообщении. Ранее в субботу украинское агентство УНИАН сообщало о взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, днепропетровск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Страна.ua": в Днепропетровске прогремели взрывы