https://ria.ru/20231202/vystavka-1913361579.html

﻿Повара из Татарстана угощали гостей выставки "Россия" чаем и шурпой

﻿Повара из Татарстана угощали гостей выставки "Россия" чаем и шурпой - РИА Новости, 02.12.2023

﻿Повара из Татарстана угощали гостей выставки "Россия" чаем и шурпой

Повара из Татарстана сварили в специальном "самоваре" порядка 4 тысяч порций шурпы для гостей международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передает... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T17:46

2023-12-02T17:46

2023-12-02T17:59

россия

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Повара из Татарстана сварили в специальном "самоваре" порядка 4 тысяч порций шурпы для гостей международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. В субботу в рамках выставки-форума "Россия" прошел День Татарстана. На стенде республики в 75-ом павильоне ВДНХ для посетителей организовали развлекательную программу. Дети могут поучаствовать в конкурсах и мастер-классах и с интересом следят за работой специального аппарата, на котором можно по собственному дизайну напечатать открытку. Тут же выступают артисты национальных коллективов, и некоторые гости даже пускаются в пляс. Желающие могут облачиться в татарские костюмы и устроить фотосессию. На территории поблизости от павильона установили палатки с национальными татарскими угощениями и товарами. В ассортименте, в том числе, чак-чак и тюбетейки. А рядом разливают чай из самого большого в мире самовара, что подтверждают размещенные на стенде сертификаты. Еще одно устройство, напоминающее самовар, поражает воображение, когда становится понятным, что это кулинарное оборудование для приготовления шурпы. Повара из Татарстана сварили и раздали четыре тысячи порций этого супа.

https://ria.ru/20231202/svadba-1913348284.html

https://radiosputnik.ru/20231201/vdnkh-1913212937.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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россия, республика татарстан (татарстан)