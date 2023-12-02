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﻿Повара из Татарстана угощали гостей выставки "Россия" чаем и шурпой - РИА Новости, 02.12.2023
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Республика Татарстан
 
17:46 02.12.2023 (обновлено: 17:59 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/vystavka-1913361579.html
﻿Повара из Татарстана угощали гостей выставки "Россия" чаем и шурпой
﻿Повара из Татарстана угощали гостей выставки "Россия" чаем и шурпой - РИА Новости, 02.12.2023
﻿Повара из Татарстана угощали гостей выставки "Россия" чаем и шурпой
Повара из Татарстана сварили в специальном "самоваре" порядка 4 тысяч порций шурпы для гостей международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передает... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T17:46
2023-12-02T17:59
россия
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Повара из Татарстана сварили в специальном "самоваре" порядка 4 тысяч порций шурпы для гостей международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. В субботу в рамках выставки-форума "Россия" прошел День Татарстана. На стенде республики в 75-ом павильоне ВДНХ для посетителей организовали развлекательную программу. Дети могут поучаствовать в конкурсах и мастер-классах и с интересом следят за работой специального аппарата, на котором можно по собственному дизайну напечатать открытку. Тут же выступают артисты национальных коллективов, и некоторые гости даже пускаются в пляс. Желающие могут облачиться в татарские костюмы и устроить фотосессию. На территории поблизости от павильона установили палатки с национальными татарскими угощениями и товарами. В ассортименте, в том числе, чак-чак и тюбетейки. А рядом разливают чай из самого большого в мире самовара, что подтверждают размещенные на стенде сертификаты. Еще одно устройство, напоминающее самовар, поражает воображение, когда становится понятным, что это кулинарное оборудование для приготовления шурпы. Повара из Татарстана сварили и раздали четыре тысячи порций этого супа.
https://ria.ru/20231202/svadba-1913348284.html
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республика татарстан (татарстан)
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россия, республика татарстан (татарстан)
Россия, Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан)
﻿Повара из Татарстана угощали гостей выставки "Россия" чаем и шурпой

﻿Повара из Татарстана угощали гостей выставки "Россия" чаем из самовара и шурпой

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРустам Минниханов на презентации павильона Республики Татарстан
Рустам Минниханов на презентации павильона Республики Татарстан
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Рустам Минниханов на презентации павильона Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Повара из Татарстана сварили в специальном "самоваре" порядка 4 тысяч порций шурпы для гостей международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в рамках выставки-форума "Россия" прошел День Татарстана. На стенде республики в 75-ом павильоне ВДНХ для посетителей организовали развлекательную программу. Дети могут поучаствовать в конкурсах и мастер-классах и с интересом следят за работой специального аппарата, на котором можно по собственному дизайну напечатать открытку.
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Тут же выступают артисты национальных коллективов, и некоторые гости даже пускаются в пляс. Желающие могут облачиться в татарские костюмы и устроить фотосессию.
На территории поблизости от павильона установили палатки с национальными татарскими угощениями и товарами. В ассортименте, в том числе, чак-чак и тюбетейки. А рядом разливают чай из самого большого в мире самовара, что подтверждают размещенные на стенде сертификаты.
Еще одно устройство, напоминающее самовар, поражает воображение, когда становится понятным, что это кулинарное оборудование для приготовления шурпы. Повара из Татарстана сварили и раздали четыре тысячи порций этого супа.
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