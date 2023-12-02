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Володин создал опрос о поддержке законопроекта по маркировке энергетиков - РИА Новости, 02.12.2023
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10:27 02.12.2023 (обновлено: 10:28 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/volodin-1913314313.html
Володин создал опрос о поддержке законопроекта по маркировке энергетиков
Володин создал опрос о поддержке законопроекта по маркировке энергетиков - РИА Новости, 02.12.2023
Володин создал опрос о поддержке законопроекта по маркировке энергетиков
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин запустил среди своих подписчиков опрос о поддержке законопроекта об обязательной маркировке энергетиков надписями об их... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T10:27
2023-12-02T10:28
здоровье - общество
россия
вячеслав володин
ярослав нилов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин запустил среди своих подписчиков опрос о поддержке законопроекта об обязательной маркировке энергетиков надписями об их вреде, следует из его Telegram-канала. Ранее в четверг в Госдуму внесли проект об обязательной маркировке энергетических напитков надписями об их вреде. "Поддерживаете ли вы законопроект об обязательной маркировке энергетических напитков контрастными надписями, чтобы обратить внимание покупателей, что употребление энергетиков вредно для здоровья людей, прежде всего детей и беременных женщин?", - следует из сообщения. На данный момент 83% проголосовало за инициативу, 6% - против, 11% проголосовавших ответили, что им всё равно. Всего проголосовало более 9 тысяч человек. Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предоставил РИА Новости макет банки энергетика, на котором размещена надпись, где указывается, что чрезмерное употребление напитка вредит здоровью, также вредно его употребление до 18 лет и употребление его вместе с алкоголем.
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здоровье - общество, россия, вячеслав володин, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Здоровье - Общество, Россия, Вячеслав Володин, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
Володин создал опрос о поддержке законопроекта по маркировке энергетиков

Володин запустил опрос о поддержке законопроекта по маркировке энергетиков

© Фото : Pixabay / HerbichЭнергетический напиток
Энергетический напиток - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Фото : Pixabay / Herbich
Энергетический напиток. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин запустил среди своих подписчиков опрос о поддержке законопроекта об обязательной маркировке энергетиков надписями об их вреде, следует из его Telegram-канала.
Ранее в четверг в Госдуму внесли проект об обязательной маркировке энергетических напитков надписями об их вреде.
«
"Поддерживаете ли вы законопроект об обязательной маркировке энергетических напитков контрастными надписями, чтобы обратить внимание покупателей, что употребление энергетиков вредно для здоровья людей, прежде всего детей и беременных женщин?", - следует из сообщения.
На данный момент 83% проголосовало за инициативу, 6% - против, 11% проголосовавших ответили, что им всё равно. Всего проголосовало более 9 тысяч человек.
Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предоставил РИА Новости макет банки энергетика, на котором размещена надпись, где указывается, что чрезмерное употребление напитка вредит здоровью, также вредно его употребление до 18 лет и употребление его вместе с алкоголем.
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Здоровье - ОбществоРоссияВячеслав ВолодинЯрослав НиловГосдума РФЛДПР
 
 
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