https://ria.ru/20231202/ukraina-1913334578.html

"Россия не позволит". В США пришли в шок от анонса генсека НАТО по Украине

"Россия не позволит". В США пришли в шок от анонса генсека НАТО по Украине - РИА Новости, 02.12.2023

"Россия не позволит". В США пришли в шок от анонса генсека НАТО по Украине

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном вступлении Украины в альянс — это глупость, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T13:43

2023-12-02T13:43

2023-12-02T13:43

специальная военная операция на украине

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йенс столтенберг

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном вступлении Украины в альянс — это глупость, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. "Украина никогда не вступит в НАТО. Столтебнерг может придумать любое безумие. Но Россия не позволит этому случиться", — отметил Риттер. По его словам, Украина в экономическом и военном плане не способна быть членом альянса.Единственное, что понял Столтенберг - это то, что российская оборонная промышленность очень сильна, добавил Риттер."В отличие от альянса, который не смог выполнить свои обязательства перед Украиной. Прекрасная работа ВПК России вносит свой вклад в победу над Украиной", — заключил эксперт.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231202/zelenskiy-1913321889.html

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в мире, украина, россия, йенс столтенберг, нато