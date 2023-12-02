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"Россия не позволит". В США пришли в шок от анонса генсека НАТО по Украине - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/ukraina-1913334578.html
"Россия не позволит". В США пришли в шок от анонса генсека НАТО по Украине
"Россия не позволит". В США пришли в шок от анонса генсека НАТО по Украине - РИА Новости, 02.12.2023
"Россия не позволит". В США пришли в шок от анонса генсека НАТО по Украине
Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном вступлении Украины в альянс — это глупость, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T13:43
2023-12-02T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
йенс столтенберг
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном вступлении Украины в альянс — это глупость, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. "Украина никогда не вступит в НАТО. Столтебнерг может придумать любое безумие. Но Россия не позволит этому случиться", — отметил Риттер. По его словам, Украина в экономическом и военном плане не способна быть членом альянса.Единственное, что понял Столтенберг - это то, что российская оборонная промышленность очень сильна, добавил Риттер."В отличие от альянса, который не смог выполнить свои обязательства перед Украиной. Прекрасная работа ВПК России вносит свой вклад в победу над Украиной", — заключил эксперт.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231202/zelenskiy-1913321889.html
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в мире, украина, россия, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО
"Россия не позволит". В США пришли в шок от анонса генсека НАТО по Украине

Экс-разведчик Риттер назвал слова Столтенберга об Украине в НАТО безумием

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном вступлении Украины в альянс — это глупость, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

"Украина никогда не вступит в НАТО. Столтебнерг может придумать любое безумие. Но Россия не позволит этому случиться", — отметил Риттер.
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По его словам, Украина в экономическом и военном плане не способна быть членом альянса.
Единственное, что понял Столтенберг - это то, что российская оборонная промышленность очень сильна, добавил Риттер.
"В отличие от альянса, который не смог выполнить свои обязательства перед Украиной. Прекрасная работа ВПК России вносит свой вклад в победу над Украиной", — заключил эксперт.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Столтенберг сделал трудное признание об Украине
12:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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