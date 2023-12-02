https://ria.ru/20231202/ubezhische-1913291699.html
"Беги, малыш": Зеленскому подсказали место для убежища после слов о России
"Беги, малыш": Зеленскому подсказали место для убежища после слов о России - РИА Новости, 02.12.2023
"Беги, малыш": Зеленскому подсказали место для убежища после слов о России
Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о возможных действиях России в следующем году. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T02:25
2023-12-02T02:25
2023-12-02T02:25
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владимир зеленский
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о возможных действиях России в следующем году."В 2024 году ты будешь прятаться в Майами", — написал lordsarcastico."Твоя маленькая война проиграна. Беги, малыш, беги", — добавил ScottHarris59."Кому ты нужен, Зеленский. Бери новую яхту и свои миллиарды долларов и отправляйся на Карибы", — выразил мнение BlueKyp."Если повезет, в следующем году ты окажешься в тюрьме", — сыронизировал RedRose34008346."Все кончено", — отметил Dolores15967995.Ранее в интервью Associated Press Зеленский заявил о начале новой фазы конфликта на Украине. По его словам, ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск.
https://ria.ru/20231202/urok-1913287716.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский