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"Беги, малыш": Зеленскому подсказали место для убежища после слов о России - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:25 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/ubezhische-1913291699.html
"Беги, малыш": Зеленскому подсказали место для убежища после слов о России
"Беги, малыш": Зеленскому подсказали место для убежища после слов о России - РИА Новости, 02.12.2023
"Беги, малыш": Зеленскому подсказали место для убежища после слов о России
Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о возможных действиях России в следующем году. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T02:25
2023-12-02T02:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о возможных действиях России в следующем году."В 2024 году ты будешь прятаться в Майами", — написал lordsarcastico."Твоя маленькая война проиграна. Беги, малыш, беги", — добавил ScottHarris59."Кому ты нужен, Зеленский. Бери новую яхту и свои миллиарды долларов и отправляйся на Карибы", — выразил мнение BlueKyp."Если повезет, в следующем году ты окажешься в тюрьме", — сыронизировал RedRose34008346."Все кончено", — отметил Dolores15967995.Ранее в интервью Associated Press Зеленский заявил о начале новой фазы конфликта на Украине. По его словам, ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск.
https://ria.ru/20231202/urok-1913287716.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский

"Беги, малыш": Зеленскому подсказали место для убежища после слов о России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о возможных действиях России в следующем году.
«
"В 2024 году ты будешь прятаться в Майами", — написал lordsarcastico.
"Твоя маленькая война проиграна. Беги, малыш, беги", — добавил ScottHarris59.
"Кому ты нужен, Зеленский. Бери новую яхту и свои миллиарды долларов и отправляйся на Карибы", — выразил мнение BlueKyp.
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"Если повезет, в следующем году ты окажешься в тюрьме", — сыронизировал RedRose34008346.
«
"Все кончено", — отметил Dolores15967995.
Ранее в интервью Associated Press Зеленский заявил о начале новой фазы конфликта на Украине. По его словам, ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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