https://ria.ru/20231202/tyumen-1913334981.html

Тюменские власти предложат индексацию пенсий работающим инвалидам

Тюменские власти предложат индексацию пенсий работающим инвалидам - РИА Новости, 02.12.2023

Тюменские власти предложат индексацию пенсий работающим инвалидам

Правительство Тюменской области предложит федеральным властям проиндексировать пенсии работающим инвалидам, чтобы мотивировать их к трудоустройству, сообщил... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T13:58

2023-12-02T13:58

2023-12-02T13:58

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 2 дек – РИА Новости. Правительство Тюменской области предложит федеральным властям проиндексировать пенсии работающим инвалидам, чтобы мотивировать их к трудоустройству, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья обсуждался на очередном заседании совета при губернаторе Тюменской области по делам инвалидов. "Вместе с представителями общественных организаций решили обратиться на федеральный уровень с предложением индексации пенсий для работающих инвалидов. Сегодня такую поддержку государства получают только неработающие. Из-за этого некоторые тюменцы с ограниченными возможностями здоровья не спешат трудоустраиваться. Невыгодно", – рассказал Моор. В областном департаменте труда и занятости населения сообщили, что в регионе трудоустроено около 9 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, большинство в образовании, здравоохранении, торговле, строительстве и на обрабатывающих производствах. При этом предприятия и организации активно создают для инвалидов новые рабочие места, некоторые - сверх установленной квоты. С 2024 года квота по их трудоустройству для организаций со среднесписочной численностью свыше ста человек увеличена до четырех процентов.

https://ria.ru/20230828/reyting-1892584070.html

тюменская область

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Ольга Фомченкова

тюменская область, александр моор