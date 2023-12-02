https://ria.ru/20231202/tyumen-1913334981.html
Тюменские власти предложат индексацию пенсий работающим инвалидам
Тюменские власти предложат индексацию пенсий работающим инвалидам - РИА Новости, 02.12.2023
Тюменские власти предложат индексацию пенсий работающим инвалидам
Правительство Тюменской области предложит федеральным властям проиндексировать пенсии работающим инвалидам, чтобы мотивировать их к трудоустройству, сообщил... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T13:58
2023-12-02T13:58
2023-12-02T13:58
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 2 дек – РИА Новости. Правительство Тюменской области предложит федеральным властям проиндексировать пенсии работающим инвалидам, чтобы мотивировать их к трудоустройству, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья обсуждался на очередном заседании совета при губернаторе Тюменской области по делам инвалидов. "Вместе с представителями общественных организаций решили обратиться на федеральный уровень с предложением индексации пенсий для работающих инвалидов. Сегодня такую поддержку государства получают только неработающие. Из-за этого некоторые тюменцы с ограниченными возможностями здоровья не спешат трудоустраиваться. Невыгодно", – рассказал Моор. В областном департаменте труда и занятости населения сообщили, что в регионе трудоустроено около 9 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, большинство в образовании, здравоохранении, торговле, строительстве и на обрабатывающих производствах. При этом предприятия и организации активно создают для инвалидов новые рабочие места, некоторые - сверх установленной квоты. С 2024 года квота по их трудоустройству для организаций со среднесписочной численностью свыше ста человек увеличена до четырех процентов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
ТЮМЕНЬ, 2 дек – РИА Новости.
Правительство Тюменской области предложит федеральным властям проиндексировать пенсии работающим инвалидам, чтобы мотивировать их к трудоустройству, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале
.
Вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья обсуждался на очередном заседании совета при губернаторе Тюменской области по делам инвалидов.
«
"Вместе с представителями общественных организаций решили обратиться на федеральный уровень с предложением индексации пенсий для работающих инвалидов. Сегодня такую поддержку государства получают только неработающие. Из-за этого некоторые тюменцы с ограниченными возможностями здоровья не спешат трудоустраиваться. Невыгодно", – рассказал Моор.
В областном департаменте труда и занятости населения сообщили, что в регионе трудоустроено около 9 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, большинство в образовании, здравоохранении, торговле, строительстве и на обрабатывающих производствах. При этом предприятия и организации активно создают для инвалидов новые рабочие места, некоторые - сверх установленной квоты. С 2024 года квота по их трудоустройству для организаций со среднесписочной численностью свыше ста человек увеличена до четырех процентов.
Названы регионы — лидеры по рынку труда