https://ria.ru/20231202/tsifrovizatsiya-1913321437.html

Первый замминистра здравоохранения объяснил, зачем нужна цифровизация

Первый замминистра здравоохранения объяснил, зачем нужна цифровизация - РИА Новости, 02.12.2023

Первый замминистра здравоохранения объяснил, зачем нужна цифровизация

Цифровая трансформация не должна быть самоцелью в медицине, а должна лишь служить методом оптимизации и облегчения работы врачей, повышения качества оказания... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T11:54

2023-12-02T11:54

2023-12-02T11:54

здоровье - общество

технологии

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Цифровая трансформация не должна быть самоцелью в медицине, а должна лишь служить методом оптимизации и облегчения работы врачей, повышения качества оказания медицинской помощи, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский. "Сама по себе цифровизация не является целью, то есть, нет смысла, если мы просто вместо того, чтобы писать от руки начинаем набирать в текстовом редакторе документ... В первую очередь цифровая трансформация для нас и цифровые сервисы – это возможность поменять процесс, сделать его проще, сделать его оптимальнее, сделать его эффективнее. И, соответственно, доступность помощи повысить, удовлетворенность помощью повысить, качество помощи повысить", - сказал Зеленский в ходе второго Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение - 2023". Также первый замминистра отметил, что сегодня цифровые технологии должны также помогать врачу следовать клиническим рекомендациям и оптимизировать те процессы, которые не требуют его непосредственного решения. "Много говорят о том, что клинические рекомендации должны стать если не обязательным, то очень рекомендованным инструментом в работе. Мы тоже должны иметь возможность в рамках цифровых технологий помочь врачу, в том числе следовать этим клиническим рекомендациям и автоматизировать по максимуму те действия, которые не требуют принятия его непосредственного врачебного решения", - добавил Зеленский.

https://ria.ru/20231202/msk-1913319930.html

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здоровье - общество, технологии, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)