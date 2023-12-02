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В столице Узбекистана полиция проводит масштабные оперативные мероприятия - РИА Новости, 02.12.2023
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10:15 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/tashkent-1913313474.html
В столице Узбекистана полиция проводит масштабные оперативные мероприятия
В столице Узбекистана полиция проводит масштабные оперативные мероприятия - РИА Новости, 02.12.2023
В столице Узбекистана полиция проводит масштабные оперативные мероприятия
Полиция в Ташкенте проводит масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминогенной ситуации, сообщает пресс-служба ГУВД столицы... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T10:15
2023-12-02T10:15
в мире
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 дек - РИА Новости. Полиция в Ташкенте проводит масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминогенной ситуации, сообщает пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана в Telegram-канале.Ранее местное интернет-издание kun.uz сообщило, что за последнюю неделю правоохранительные органы Ташкента проводят массовые рейды против "уличных банд и десятков представителей преступного мира". По данным издания, задержанные помещаются в следственные изоляторы, чтобы дать оценку их действиям по итогам следствия. "Сообщаем, что в целях предотвращения преступлений, усиления профилактики правонарушений и обеспечения безопасности граждан МВД, ГУВД Ташкента и другие правоохранительные органы проводят оперативные профилактические мероприятия по улучшению криминогенной обстановки на территории нашей столицы", - говорится в сообщении ГУВД. Пресс-служба главка просит граждан соблюдать правила безопасности. "Прилагаемые усилия направлены на обеспечения мира и спокойствия в нашем городе", - добавили в ГУВД.
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в мире, ташкент, узбекистан
В мире, Ташкент, Узбекистан
В столице Узбекистана полиция проводит масштабные оперативные мероприятия

Полиция сообщила об оперативных и профилактических мероприятиях в Ташкенте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 2 дек - РИА Новости. Полиция в Ташкенте проводит масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминогенной ситуации, сообщает пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана в Telegram-канале.
Ранее местное интернет-издание kun.uz сообщило, что за последнюю неделю правоохранительные органы Ташкента проводят массовые рейды против "уличных банд и десятков представителей преступного мира". По данным издания, задержанные помещаются в следственные изоляторы, чтобы дать оценку их действиям по итогам следствия.
«
"Сообщаем, что в целях предотвращения преступлений, усиления профилактики правонарушений и обеспечения безопасности граждан МВД, ГУВД Ташкента и другие правоохранительные органы проводят оперативные профилактические мероприятия по улучшению криминогенной обстановки на территории нашей столицы", - говорится в сообщении ГУВД.
Пресс-служба главка просит граждан соблюдать правила безопасности. "Прилагаемые усилия направлены на обеспечения мира и спокойствия в нашем городе", - добавили в ГУВД.
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