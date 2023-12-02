https://ria.ru/20231202/tashkent-1913313474.html

В столице Узбекистана полиция проводит масштабные оперативные мероприятия

В столице Узбекистана полиция проводит масштабные оперативные мероприятия - РИА Новости, 02.12.2023

В столице Узбекистана полиция проводит масштабные оперативные мероприятия

Полиция в Ташкенте проводит масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминогенной ситуации, сообщает пресс-служба ГУВД столицы... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T10:15

2023-12-02T10:15

2023-12-02T10:15

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ТАШКЕНТ, 2 дек - РИА Новости. Полиция в Ташкенте проводит масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминогенной ситуации, сообщает пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана в Telegram-канале.Ранее местное интернет-издание kun.uz сообщило, что за последнюю неделю правоохранительные органы Ташкента проводят массовые рейды против "уличных банд и десятков представителей преступного мира". По данным издания, задержанные помещаются в следственные изоляторы, чтобы дать оценку их действиям по итогам следствия. "Сообщаем, что в целях предотвращения преступлений, усиления профилактики правонарушений и обеспечения безопасности граждан МВД, ГУВД Ташкента и другие правоохранительные органы проводят оперативные профилактические мероприятия по улучшению криминогенной обстановки на территории нашей столицы", - говорится в сообщении ГУВД. Пресс-служба главка просит граждан соблюдать правила безопасности. "Прилагаемые усилия направлены на обеспечения мира и спокойствия в нашем городе", - добавили в ГУВД.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ташкент, узбекистан