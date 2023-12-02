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Хуснуллин: рост стоимости стройки в России связан с объективными причинами - РИА Новости, 02.12.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
17:58 02.12.2023 (обновлено: 20:56 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/stroitelstvo-1913362607.html
Хуснуллин: рост стоимости стройки в России связан с объективными причинами
Хуснуллин: рост стоимости стройки в России связан с объективными причинами - РИА Новости, 02.12.2023
Хуснуллин: рост стоимости стройки в России связан с объективными причинами
Рост стоимости строительства в России произошёл по объективным причинам, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на выставке-форуме... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T17:58
2023-12-02T20:56
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Рост стоимости строительства в России произошёл по объективным причинам, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на выставке-форуме "Россия". "За последние 2 года очень серьёзно произошёл рост стоимости строительства. Он произошёл по объективным причинам", - сказал Хуснуллин. В числе таких причин он указал изменение стоимости валюты. "Потому что у нас есть жильё и более сложное, где есть доля импортной составляющей. В дорожном строительстве доля импортной составляющей 5-7%, а в большом современном доме доля импортной составляющей до 30%", - пояснил он. Также по его словам, повлияло снижение стоимости рубля, удорожание рабочей силы. "Нам не хватает рабочей силы, выросли (в цене - ред.) стройматериалы, выросли энергоресурсы, выросла стоимость финансовых услуг. С 2019 года мы все работаем по счетам эскроу, это означает, что в каждом квадратном метре от 5 до 15% стоимость финансовых услуг", - сказал он. При этом он добавил, что правительство РФ будет поддерживать стройотрасль. "Мы будем дальше развивать поддержку жилищного строительства, будем строить и дороги для связанности", - заключил он.
https://ria.ru/20231202/vystavka-1913361579.html
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выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
Хуснуллин: рост стоимости стройки в России связан с объективными причинами

Хуснуллин: рост стоимости строительства в РФ связан с объективными причинами

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Рост стоимости строительства в России произошёл по объективным причинам, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на выставке-форуме "Россия".
"За последние 2 года очень серьёзно произошёл рост стоимости строительства. Он произошёл по объективным причинам", - сказал Хуснуллин.
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В числе таких причин он указал изменение стоимости валюты. "Потому что у нас есть жильё и более сложное, где есть доля импортной составляющей. В дорожном строительстве доля импортной составляющей 5-7%, а в большом современном доме доля импортной составляющей до 30%", - пояснил он.
Также по его словам, повлияло снижение стоимости рубля, удорожание рабочей силы. "Нам не хватает рабочей силы, выросли (в цене - ред.) стройматериалы, выросли энергоресурсы, выросла стоимость финансовых услуг. С 2019 года мы все работаем по счетам эскроу, это означает, что в каждом квадратном метре от 5 до 15% стоимость финансовых услуг", - сказал он.
При этом он добавил, что правительство РФ будет поддерживать стройотрасль. "Мы будем дальше развивать поддержку жилищного строительства, будем строить и дороги для связанности", - заключил он.
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