https://ria.ru/20231202/stroitelstvo-1913362607.html

Хуснуллин: рост стоимости стройки в России связан с объективными причинами

Хуснуллин: рост стоимости стройки в России связан с объективными причинами - РИА Новости, 02.12.2023

Хуснуллин: рост стоимости стройки в России связан с объективными причинами

Рост стоимости строительства в России произошёл по объективным причинам, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на выставке-форуме... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T17:58

2023-12-02T17:58

2023-12-02T20:56

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Рост стоимости строительства в России произошёл по объективным причинам, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на выставке-форуме "Россия". "За последние 2 года очень серьёзно произошёл рост стоимости строительства. Он произошёл по объективным причинам", - сказал Хуснуллин. В числе таких причин он указал изменение стоимости валюты. "Потому что у нас есть жильё и более сложное, где есть доля импортной составляющей. В дорожном строительстве доля импортной составляющей 5-7%, а в большом современном доме доля импортной составляющей до 30%", - пояснил он. Также по его словам, повлияло снижение стоимости рубля, удорожание рабочей силы. "Нам не хватает рабочей силы, выросли (в цене - ред.) стройматериалы, выросли энергоресурсы, выросла стоимость финансовых услуг. С 2019 года мы все работаем по счетам эскроу, это означает, что в каждом квадратном метре от 5 до 15% стоимость финансовых услуг", - сказал он. При этом он добавил, что правительство РФ будет поддерживать стройотрасль. "Мы будем дальше развивать поддержку жилищного строительства, будем строить и дороги для связанности", - заключил он.

https://ria.ru/20231202/vystavka-1913361579.html

https://ria.ru/20231202/svadba-1913348284.html

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выставка-форум "россия"