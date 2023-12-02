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Российские военные за неделю отразили 14 атак на Запорожском направлении
Российские военные за неделю отразили 14 атак на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.12.2023
Российские военные за неделю отразили 14 атак на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за неделю отразили 14 атак на Запорожском направлении и нанесли поражение пяти бригадам ВСУ, противник потерял до 315 солдат, сообщили РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:30
2023-12-02T12:30
2023-12-02T12:42
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вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю отразили 14 атак на Запорожском направлении и нанесли поражение пяти бригадам ВСУ, противник потерял до 315 солдат, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 14 атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 25 ноября по 2 декабря.Отмечается, что за это время живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ было нанесено огневое поражение в районах Малой Токмачки и Новоандреевки в Запорожской области."Потери ВСУ за указанный период составили до 315 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
запорожская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные за неделю отразили 14 атак на Запорожском направлении
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли на Запорожском направлении до 315 человек