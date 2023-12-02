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Российские военные за неделю отразили 14 атак на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.12.2023
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12:30 02.12.2023 (обновлено: 12:42 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/spetsoperatsiya-1913325810.html
Российские военные за неделю отразили 14 атак на Запорожском направлении
Российские военные за неделю отразили 14 атак на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.12.2023
Российские военные за неделю отразили 14 атак на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за неделю отразили 14 атак на Запорожском направлении и нанесли поражение пяти бригадам ВСУ, противник потерял до 315 солдат, сообщили РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:30
2023-12-02T12:42
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю отразили 14 атак на Запорожском направлении и нанесли поражение пяти бригадам ВСУ, противник потерял до 315 солдат, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 14 атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 25 ноября по 2 декабря.Отмечается, что за это время живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ было нанесено огневое поражение в районах Малой Токмачки и Новоандреевки в Запорожской области."Потери ВСУ за указанный период составили до 315 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные за неделю отразили 14 атак на Запорожском направлении

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли на Запорожском направлении до 315 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю отразили 14 атак на Запорожском направлении и нанесли поражение пяти бригадам ВСУ, противник потерял до 315 солдат, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.
"На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 14 атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 25 ноября по 2 декабря.
Отмечается, что за это время живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ было нанесено огневое поражение в районах Малой Токмачки и Новоандреевки в Запорожской области.
"Потери ВСУ за указанный период составили до 315 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 21 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.12.2023Посмотреть
 
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