https://ria.ru/20231202/spetsoperatsiya-1913324971.html

Российские военные на Донецком направлении за неделю отразили 17 атак ВСУ

Российские военные на Донецком направлении за неделю отразили 17 атак ВСУ - РИА Новости, 02.12.2023

Российские военные на Донецком направлении за неделю отразили 17 атак ВСУ

Группировка войск "Юг" ВС РФ отбила 17 атак на донецком направлении за неделю, а также продолжили улучшать положение по переднему краю и освободили Артемовское... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T12:23

2023-12-02T12:23

2023-12-02T12:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ отбила 17 атак на донецком направлении за неделю, а также продолжили улучшать положение по переднему краю и освободили Артемовское в ДНР, ВСУ за период потеряли более 1680 человек и 62 единицы техники, сообщили в субботу в сводке Минобороны России.По данным ведомства, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии "продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой народной республики".Также поражены живая сила и техника ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР."За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 17 атак противника. Потери противника составили более 1680-ти военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии", - уточнили в ведомстве.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф