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Российские военные на Донецком направлении за неделю отразили 17 атак ВСУ
Российские военные на Донецком направлении за неделю отразили 17 атак ВСУ - РИА Новости, 02.12.2023
Российские военные на Донецком направлении за неделю отразили 17 атак ВСУ
Группировка войск "Юг" ВС РФ отбила 17 атак на донецком направлении за неделю, а также продолжили улучшать положение по переднему краю и освободили Артемовское... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:23
2023-12-02T12:23
2023-12-02T12:42
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безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ отбила 17 атак на донецком направлении за неделю, а также продолжили улучшать положение по переднему краю и освободили Артемовское в ДНР, ВСУ за период потеряли более 1680 человек и 62 единицы техники, сообщили в субботу в сводке Минобороны России.По данным ведомства, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии "продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой народной республики".Также поражены живая сила и техника ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР."За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 17 атак противника. Потери противника составили более 1680-ти военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии", - уточнили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные на Донецком направлении за неделю отразили 17 атак ВСУ
МО РФ: на Донецком направлении за неделю ВСУ потеряли более 1680 военных