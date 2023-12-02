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Российские военные за неделю нанесли 27 ударов по военным объектам Украины
Российские военные за неделю нанесли 27 ударов по военным объектам Украины - РИА Новости, 02.12.2023
Российские военные за неделю нанесли 27 ударов по военным объектам Украины
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в субботу в свобдке... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:18
2023-12-02T12:18
2023-12-02T12:27
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в субботу в свобдке Минобороны РФ."В период с 25 ноября по 2 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "все назначенные объекты поражены".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, безопасность, украина, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные за неделю нанесли 27 ударов по военным объектам Украины
ВС РФ нанесли 27 ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам Украины
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в субботу в свобдке Минобороны РФ.
"В период с 25 ноября по 2 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "все назначенные объекты поражены".