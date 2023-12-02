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Российские военные за неделю нанесли 27 ударов по военным объектам Украины

Российские военные за неделю нанесли 27 ударов по военным объектам Украины - РИА Новости, 02.12.2023

Российские военные за неделю нанесли 27 ударов по военным объектам Украины

Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в субботу в свобдке... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T12:18

2023-12-02T12:18

2023-12-02T12:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в субботу в свобдке Минобороны РФ."В период с 25 ноября по 2 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "все назначенные объекты поражены".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, украина, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)