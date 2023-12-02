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Бастрыкин запросил доклад о деле пациентки, впавшей в кому в Пятигорске
Бастрыкин запросил доклад о деле пациентки, впавшей в кому в Пятигорске - РИА Новости, 02.12.2023
Бастрыкин запросил доклад о деле пациентки, впавшей в кому в Пятигорске
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела жительницы Воронежа, которая впала в кому после... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T11:05
2023-12-02T11:05
2023-12-02T11:05
происшествия
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пятигорск
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ПЯТИГОРСК, 2 ноя – РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела жительницы Воронежа, которая впала в кому после пластической операции в Пятигорске в Ставропольском крае, сообщил СК РФ. Ранее стало известно, что в июле текущего года следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей) после сообщений в соцсетях о жительнице Воронежа, впавшей в кому после пластической операции в Пятигорске. По версии СМИ, первые две экспертизы следователей показали, что действия пластического хирурга угрожали жизни и здоровью пациента. Однако в сентябре текущего года пластический хирург решила провести две самостоятельные экспертизы: первая установила, что она блестяще справилась с работой, а вторая - анестезиолог превысила норму вводимых препаратов. "Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Ставропольскому краю Иванову И.И. доложить о ходе расследования уголовного дела", – говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале.
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происшествия, россия, пятигорск, воронеж, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пятигорск, Воронеж, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин запросил доклад о деле пациентки, впавшей в кому в Пятигорске
СК: Бастрыкин потребовал доклад по делу о впавшей в кому в Пятигорске пациентке