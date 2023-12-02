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Израильские истребители обстреляли окрестности Дамаска - РИА Новости, 03.12.2023
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22:03 02.12.2023 (обновлено: 02:47 03.12.2023)
https://ria.ru/20231202/siriya-1913389267.html
Израильские истребители обстреляли окрестности Дамаска
Израильские истребители обстреляли окрестности Дамаска - РИА Новости, 03.12.2023
Израильские истребители обстреляли окрестности Дамаска
Израильские F-16 ВВС атаковали окрестности Дамаска, ПВО Сирии сбила большую часть авиабомб, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-02T22:03
2023-12-03T02:47
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Израильские F-16 ВВС атаковали окрестности Дамаска, ПВО Сирии сбила большую часть авиабомб, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить."Второго декабря с 1.33 до 1.39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях города Дамаска", — рассказал Кулить.По его словам, в отражении атаки участвовали "Панцирь-С" и "Бук-М2Э" российского производства.Жертв и пострадавших при этом нет, заключил замруководителя ЦПВС.
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в мире, дамаск (город), израиль, сирия
В мире, Дамаск (город), Израиль, Сирия
Израильские истребители обстреляли окрестности Дамаска

Минобороны: "Панцири" сбили большинство авиабомб Израиля по Сирии

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума
Город Дума - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Дума. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Израильские F-16 ВВС атаковали окрестности Дамаска, ПВО Сирии сбила большую часть авиабомб, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.
«
"Второго декабря с 1.33 до 1.39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам в окрестностях города Дамаска", — рассказал Кулить.
По его словам, в отражении атаки участвовали "Панцирь-С" и "Бук-М2Э" российского производства.
Жертв и пострадавших при этом нет, заключил замруководителя ЦПВС.
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