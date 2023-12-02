https://ria.ru/20231202/shou-1913352712.html
На Алтае показали шоу с участием 500 дронов на открытии курорта "Манжерок"
На Алтае показали шоу с участием 500 дронов на открытии курорта "Манжерок" - РИА Новости, 02.12.2023
На Алтае показали шоу с участием 500 дронов на открытии курорта "Манжерок"
Шоу с участием 500 дронов показали на открытии всесезонного курорта Сбербанка "Манжерок" в Республике Алтай, сообщает журналист РИА Новости с места событий. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T16:26
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МАНЖЕРОК, 2 дек - РИА Новости. Шоу с участием 500 дронов показали на открытии всесезонного курорта Сбербанка "Манжерок" в Республике Алтай, сообщает журналист РИА Новости с места событий. Торжественное открытие всесезонного курорта Сбербанка "Манжерок" состоялось в субботу, на него могли прийти все желающие. Гостей праздника ждала яркая праздничная программа на территории курорта, перед собравшимися выступили различные артисты, в том числе Олег Газманов. Украшением церемонии также стало шоу дронов, рассказывающее легенду о создании Алтая. Как уточнили журналистам в пресс-службе Сбербанка, в представлении приняли участие 500 дронов. "Ради вас, ради ваших счастливых лиц, улыбок огромная команда здесь трудится денно и нощно, и наконец случился сегодня этот день, когда мы открываем первую часть нашего горнолыжного курорта "Манжерок", который мы хотим сделать первым выбором для всех жителей России вне зависимости от территории проживания от Дальнего Востока до западных границ нашей страны", - отметил на открытии глава Сбербанка Герман Греф. Глава Сбербанка пообещал ещё больше лыжных трасс и впечатлений. Он отметил, что строительство курорта требует вырубки некоторого количества деревьев. "Вокруг отеля и на всей территории будет посажено огромное количество деревьев, которые будут пересажаны со склонов", - пообещал Греф. Курорт "Манжерок" включает в себя пятизвёздочный отель, который был фактически открыт в июне этого года. В отеле 304 номера, он может принять до тысячи гостей. В отеле работают девять различных гастрономических точек, один из самых больших спа-комплексов в стране, двухуровневый детский развлекательный центр, конгресс-холл, пункты проката. Горнолыжный сезон на курорте "Манжерок" уже стартовал. К зиме было построено ещё семь километров трасс, их общая протяжённость достигла 30 километров. Если прошлой зимой "Манжерок" принял 135 тысяч гостей, то в этом сезоне их ожидается более 160 тысяч. На курорте работает тюбинговая трасса, сноу-парк и горнолыжная школа.
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новости - туризм, республика алтай, россия, дальний восток, герман греф, олег газманов, сбербанк россии
Туризм, Новости - Туризм, Республика Алтай, Россия, Дальний Восток, Герман Греф, Олег Газманов, Сбербанк России
На Алтае показали шоу с участием 500 дронов на открытии курорта "Манжерок"
Шоу с участием 500 дронов показали на открытии курорта в Республике Алтай
МАНЖЕРОК, 2 дек - РИА Новости. Шоу с участием 500 дронов показали на открытии всесезонного курорта Сбербанка "Манжерок" в Республике Алтай, сообщает журналист РИА Новости с места событий.
Торжественное открытие всесезонного курорта Сбербанка "Манжерок" состоялось в субботу, на него могли прийти все желающие. Гостей праздника ждала яркая праздничная программа на территории курорта, перед собравшимися выступили различные артисты, в том числе Олег Газманов
. Украшением церемонии также стало шоу дронов, рассказывающее легенду о создании Алтая. Как уточнили журналистам в пресс-службе Сбербанка, в представлении приняли участие 500 дронов.
«
"Ради вас, ради ваших счастливых лиц, улыбок огромная команда здесь трудится денно и нощно, и наконец случился сегодня этот день, когда мы открываем первую часть нашего горнолыжного курорта "Манжерок", который мы хотим сделать первым выбором для всех жителей России вне зависимости от территории проживания от Дальнего Востока до западных границ нашей страны", - отметил на открытии глава Сбербанка Герман Греф.
Глава Сбербанка пообещал ещё больше лыжных трасс и впечатлений. Он отметил, что строительство курорта требует вырубки некоторого количества деревьев.
"Вокруг отеля и на всей территории будет посажено огромное количество деревьев, которые будут пересажаны со склонов", - пообещал Греф.
Курорт "Манжерок" включает в себя пятизвёздочный отель, который был фактически открыт в июне этого года. В отеле 304 номера, он может принять до тысячи гостей.
В отеле работают девять различных гастрономических точек, один из самых больших спа-комплексов в стране, двухуровневый детский развлекательный центр, конгресс-холл, пункты проката.
Горнолыжный сезон на курорте "Манжерок" уже стартовал. К зиме было построено ещё семь километров трасс, их общая протяжённость достигла 30 километров. Если прошлой зимой "Манжерок" принял 135 тысяч гостей, то в этом сезоне их ожидается более 160 тысяч. На курорте работает тюбинговая трасса, сноу-парк и горнолыжная школа.
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