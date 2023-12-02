https://ria.ru/20231202/sharlot-1913314642.html

Шарлот признал вину по двум статьям, сообщили в суде

Шарлот признал вину по двум статьям, сообщили в суде - РИА Новости, 02.12.2023

Шарлот признал вину по двум статьям, сообщили в суде

Певец Эдуард Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих, заявил следователь в Кировском районном суде Самары, где избирают меру... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T10:36

2023-12-02T10:36

2023-12-02T11:51

происшествия

эдуард шарлот

самара

россия

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пулково (аэропорт)

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САМАРА, 2 дек — РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих, заявил следователь в Кировском районном суде Самары, где избирают меру пресечения артисту."Признавал вину на допросе. Раскаивался", — сказал он, отвечая на вопросы адвоката Шарлота.Шарлота обвиняют про трем уголовным делам, два из которых возбудили по статье "Реабилитация нацизма", третье — по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Поводом для них стали видеоролики, которые певец опубликовал в Instagram*. Следствие ходатайствует о заключении Шарлота под стражу, защита настаивает на более мягкой мере пресечения.В июне артист опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков денег на обратный билет.Двадцать второго ноября его задержали в петербургском аэропорту "Пулково", куда он прилетел из Армении. Позже стало известно, что Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за нецензурную брань в общественном месте. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в свою очередь, опубликовала ролик, в котором певец извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231124/sharlot-1911688397.html

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происшествия, эдуард шарлот, самара, россия, киев, пулково (аэропорт), лига безопасного интернета