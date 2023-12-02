Шарлот признал вину по двум статьям, сообщили в суде
Суд: Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаЭдуард Шарлот в суде
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Эдуард Шарлот в суде. Архивное фото
САМАРА, 2 дек — РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих, заявил следователь в Кировском районном суде Самары, где избирают меру пресечения артисту.
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"Признавал вину на допросе. Раскаивался", — сказал он, отвечая на вопросы адвоката Шарлота.
Шарлота обвиняют про трем уголовным делам, два из которых возбудили по статье "Реабилитация нацизма", третье — по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Поводом для них стали видеоролики, которые певец опубликовал в Instagram*. Следствие ходатайствует о заключении Шарлота под стражу, защита настаивает на более мягкой мере пресечения.
Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека на щеку" (14,5 миллиона просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.
В июне артист опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков денег на обратный билет.
Двадцать второго ноября его задержали в петербургском аэропорту "Пулково", куда он прилетел из Армении. Позже стало известно, что Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за нецензурную брань в общественном месте. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в свою очередь, опубликовала ролик, в котором певец извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.