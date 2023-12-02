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Шарлот признал вину по двум статьям, сообщили в суде - РИА Новости, 02.12.2023
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10:36 02.12.2023 (обновлено: 11:51 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/sharlot-1913314642.html
Шарлот признал вину по двум статьям, сообщили в суде
Шарлот признал вину по двум статьям, сообщили в суде - РИА Новости, 02.12.2023
Шарлот признал вину по двум статьям, сообщили в суде
Певец Эдуард Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих, заявил следователь в Кировском районном суде Самары, где избирают меру... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T10:36
2023-12-02T11:51
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САМАРА, 2 дек — РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих, заявил следователь в Кировском районном суде Самары, где избирают меру пресечения артисту.&quot;Признавал вину на допросе. Раскаивался&quot;, — сказал он, отвечая на вопросы адвоката Шарлота.Шарлота обвиняют про трем уголовным делам, два из которых возбудили по статье "Реабилитация нацизма", третье — по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Поводом для них стали видеоролики, которые певец опубликовал в Instagram*. Следствие ходатайствует о заключении Шарлота под стражу, защита настаивает на более мягкой мере пресечения.В июне артист опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков денег на обратный билет.Двадцать второго ноября его задержали в петербургском аэропорту "Пулково", куда он прилетел из Армении. Позже стало известно, что Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за нецензурную брань в общественном месте. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в свою очередь, опубликовала ролик, в котором певец извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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происшествия, эдуард шарлот, самара, россия, киев, пулково (аэропорт), лига безопасного интернета
Происшествия, Эдуард Шарлот, Самара, Россия, Киев, Пулково (аэропорт), Лига безопасного интернета
Шарлот признал вину по двум статьям, сообщили в суде

Суд: Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаЭдуард Шарлот в суде
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Эдуард Шарлот в суде. Архивное фото
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САМАРА, 2 дек — РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих, заявил следователь в Кировском районном суде Самары, где избирают меру пресечения артисту.
«

"Признавал вину на допросе. Раскаивался", — сказал он, отвечая на вопросы адвоката Шарлота.

Шарлота обвиняют про трем уголовным делам, два из которых возбудили по статье "Реабилитация нацизма", третье — по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Поводом для них стали видеоролики, которые певец опубликовал в Instagram*. Следствие ходатайствует о заключении Шарлота под стражу, защита настаивает на более мягкой мере пресечения.

Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека на щеку" (14,5 миллиона просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.

В июне артист опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков денег на обратный билет.
Двадцать второго ноября его задержали в петербургском аэропорту "Пулково", куда он прилетел из Армении. Позже стало известно, что Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за нецензурную брань в общественном месте. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в свою очередь, опубликовала ролик, в котором певец извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией с певцом Шарлотом
24 ноября, 17:40
 
ПроисшествияЭдуард ШарлотСамараРоссияКиевПулково (аэропорт)Лига безопасного интернета
 
 
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