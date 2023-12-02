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В Саратове водитель насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 02.12.2023
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08:44 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/saratov-1913304502.html
В Саратове водитель насмерть сбил пешехода
В Саратове водитель насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 02.12.2023
В Саратове водитель насмерть сбил пешехода
Мужчина за рулем Chevrolet Niva сбил двух пешеходов на проспекте 50 лет октября в Саратове, один из которых скончался на месте, и скрылся, сообщила... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T08:44
2023-12-02T08:44
происшествия
саратов
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САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Мужчина за рулем Chevrolet Niva сбил двух пешеходов на проспекте 50 лет октября в Саратове, один из которых скончался на месте, и скрылся, сообщила госавтоинспекция города. По предварительным данным, авария произошла в 5.55 мск напротив дома 134/1 по проспекту 50 лет октября. Мужчина 1939 года рождения за рулем автомобиля Chevrolet Niva наехал на двух пешеходов. "В результате ДТП один пешеход - женщина 1967 года рождения - от полученных травм скончалась на месте, второй пешеход - женщина 1974 года рождения - госпитализирована в больницу. Водитель после совершения наезда на пешеходов, в нарушение пункта 2.5 ПДД, покинул место происшествия. Принятыми мерами розыска автомобиль и его водитель незамедлительно были установлены", - говорится в сообщении ведомства. Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.
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происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
В Саратове водитель насмерть сбил пешехода

В Саратове водитель сбил двух пешеходов, один умер на месте

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Мужчина за рулем Chevrolet Niva сбил двух пешеходов на проспекте 50 лет октября в Саратове, один из которых скончался на месте, и скрылся, сообщила госавтоинспекция города.
По предварительным данным, авария произошла в 5.55 мск напротив дома 134/1 по проспекту 50 лет октября. Мужчина 1939 года рождения за рулем автомобиля Chevrolet Niva наехал на двух пешеходов.
"В результате ДТП один пешеход - женщина 1967 года рождения - от полученных травм скончалась на месте, второй пешеход - женщина 1974 года рождения - госпитализирована в больницу. Водитель после совершения наезда на пешеходов, в нарушение пункта 2.5 ПДД, покинул место происшествия. Принятыми мерами розыска автомобиль и его водитель незамедлительно были установлены", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.
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