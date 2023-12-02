https://ria.ru/20231202/saratov-1913304502.html

В Саратове водитель насмерть сбил пешехода

В Саратове водитель насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 02.12.2023

В Саратове водитель насмерть сбил пешехода

Мужчина за рулем Chevrolet Niva сбил двух пешеходов на проспекте 50 лет октября в Саратове, один из которых скончался на месте, и скрылся, сообщила... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T08:44

2023-12-02T08:44

2023-12-02T08:44

происшествия

саратов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Мужчина за рулем Chevrolet Niva сбил двух пешеходов на проспекте 50 лет октября в Саратове, один из которых скончался на месте, и скрылся, сообщила госавтоинспекция города. По предварительным данным, авария произошла в 5.55 мск напротив дома 134/1 по проспекту 50 лет октября. Мужчина 1939 года рождения за рулем автомобиля Chevrolet Niva наехал на двух пешеходов. "В результате ДТП один пешеход - женщина 1967 года рождения - от полученных травм скончалась на месте, второй пешеход - женщина 1974 года рождения - госпитализирована в больницу. Водитель после совершения наезда на пешеходов, в нарушение пункта 2.5 ПДД, покинул место происшествия. Принятыми мерами розыска автомобиль и его водитель незамедлительно были установлены", - говорится в сообщении ведомства. Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20231129/mozhaysk-1912574496.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов