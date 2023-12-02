https://ria.ru/20231202/rheinmetall-1913330959.html

Rheinmetall хочет запустить производство бронемашин на Украине в 2024 году

Rheinmetall хочет запустить производство бронемашин на Украине в 2024 году - РИА Новости, 02.12.2023

Rheinmetall хочет запустить производство бронемашин на Украине в 2024 году

Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует запустить производство бронемашин на Украине уже в 2024 году, сообщил глава концерна Армин Паппергер изданию... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T13:14

2023-12-02T13:14

2023-12-02T13:14

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БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует запустить производство бронемашин на Украине уже в 2024 году, сообщил глава концерна Армин Паппергер изданию Wirtschaftswoche. "После подписания контракта мы планируем, чтобы первый бронетранспортер (Fuchs) на Украине был готов примерно через 6-7, а первый (БМП) Lynx - через 12-13 месяцев", - заявил Паппергер. При этом, подписание контракта ожидается не позднее начала следующего года. Паппергер также сообщил, что первые 10 Lynx концерн намерен произвести в Германии или Венгрии и поставить на Украину уже в ближайшее время. Что же касается безопасности будущих мест производства, то этот аспект мало беспокоит главу концерна. "Мы не строим никаких новых заводов; в лице Rheinmetall мы будем арендовать существующие, переоборудовывать их и затем эксплуатировать. И они, кажется, довольно хорошо защищены", - отметил он. В марте Паппергер заявил в интервью газете Rheinische Post о планах открыть на Украине завод по ремонту и производству боевых танков стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основала совместное предприятие с "Укроборонпромом". Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231031/snaryady-1906262160.html

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, нато, укроборонпром