Rheinmetall хочет запустить производство бронемашин на Украине в 2024 году
Концерн Rheinmetall намерен собрать первые бронемашины на Украине в 2024 году
© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует запустить производство бронемашин на Украине уже в 2024 году, сообщил глава концерна Армин Паппергер изданию Wirtschaftswoche.
"После подписания контракта мы планируем, чтобы первый бронетранспортер (Fuchs) на Украине был готов примерно через 6-7, а первый (БМП) Lynx - через 12-13 месяцев", - заявил Паппергер.
Что же касается безопасности будущих мест производства, то этот аспект мало беспокоит главу концерна. "Мы не строим никаких новых заводов; в лице Rheinmetall мы будем арендовать существующие, переоборудовывать их и затем эксплуатировать. И они, кажется, довольно хорошо защищены", - отметил он.
В марте Паппергер заявил в интервью газете Rheinische Post о планах открыть на Украине завод по ремонту и производству боевых танков стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основала совместное предприятие с "Укроборонпромом".
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.