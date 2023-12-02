Рейтинг@Mail.ru
Rheinmetall хочет запустить производство бронемашин на Украине в 2024 году - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/rheinmetall-1913330959.html
Rheinmetall хочет запустить производство бронемашин на Украине в 2024 году
Rheinmetall хочет запустить производство бронемашин на Украине в 2024 году - РИА Новости, 02.12.2023
Rheinmetall хочет запустить производство бронемашин на Украине в 2024 году
Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует запустить производство бронемашин на Украине уже в 2024 году, сообщил глава концерна Армин Паппергер изданию... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T13:14
2023-12-02T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
нато
укроборонпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101885/88/1018858875_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_779193f450c6b1541b32212baaac792a.jpg
БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует запустить производство бронемашин на Украине уже в 2024 году, сообщил глава концерна Армин Паппергер изданию Wirtschaftswoche. "После подписания контракта мы планируем, чтобы первый бронетранспортер (Fuchs) на Украине был готов примерно через 6-7, а первый (БМП) Lynx - через 12-13 месяцев", - заявил Паппергер. При этом, подписание контракта ожидается не позднее начала следующего года. Паппергер также сообщил, что первые 10 Lynx концерн намерен произвести в Германии или Венгрии и поставить на Украину уже в ближайшее время. Что же касается безопасности будущих мест производства, то этот аспект мало беспокоит главу концерна. "Мы не строим никаких новых заводов; в лице Rheinmetall мы будем арендовать существующие, переоборудовывать их и затем эксплуатировать. И они, кажется, довольно хорошо защищены", - отметил он. В марте Паппергер заявил в интервью газете Rheinische Post о планах открыть на Украине завод по ремонту и производству боевых танков стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основала совместное предприятие с "Укроборонпромом". Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231031/snaryady-1906262160.html
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101885/88/1018858875_372:0:1940:1176_1920x0_80_0_0_f62c55ea16203811053fa96e96bbcc88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, нато, укроборонпром
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, НАТО, Укроборонпром
Rheinmetall хочет запустить производство бронемашин на Украине в 2024 году

Концерн Rheinmetall намерен собрать первые бронемашины на Украине в 2024 году

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует запустить производство бронемашин на Украине уже в 2024 году, сообщил глава концерна Армин Паппергер изданию Wirtschaftswoche.
"После подписания контракта мы планируем, чтобы первый бронетранспортер (Fuchs) на Украине был готов примерно через 6-7, а первый (БМП) Lynx - через 12-13 месяцев", - заявил Паппергер.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
"Нужно 15 лет". Запад придумал, как переломить ход конфликта на Украине
31 октября, 08:00
При этом, подписание контракта ожидается не позднее начала следующего года. Паппергер также сообщил, что первые 10 Lynx концерн намерен произвести в Германии или Венгрии и поставить на Украину уже в ближайшее время.
Что же касается безопасности будущих мест производства, то этот аспект мало беспокоит главу концерна. "Мы не строим никаких новых заводов; в лице Rheinmetall мы будем арендовать существующие, переоборудовывать их и затем эксплуатировать. И они, кажется, довольно хорошо защищены", - отметил он.
В марте Паппергер заявил в интервью газете Rheinische Post о планах открыть на Украине завод по ремонту и производству боевых танков стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основала совместное предприятие с "Укроборонпромом".
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Киев не может победить на поле боя. И Запад нашел в этом плюсы
30 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияНАТОУкроборонпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала