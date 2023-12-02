https://ria.ru/20231202/rakety-1913367348.html

Системы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем

Системы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем - РИА Новости, 02.12.2023

Системы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем

Средства ПВО сбили две запущенные ВСУ зенитные ракеты С-200 над Азовским морем, следует из сообщения Министерства обороны России. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T18:49

2023-12-02T18:49

2023-12-02T23:28

специальная военная операция на украине

азовское море

россия

безопасность

вооруженные силы украины

севастополь

республика крым

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Средства ПВО сбили две запущенные ВСУ зенитные ракеты С-200 над Азовским морем, следует из сообщения Министерства обороны России."Второго декабря около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории России. Средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря", — говорится в заявлении.Это не первый случай, когда украинские войска пытаются атаковать российские регионы такими ракетами. Так, силы противовоздушной обороны 26 ноября сбили два снаряда ВСУ над акваторией Азовского моря.Кроме того, в октябре система ПВО перехватила две ракеты С-200, запущенные армией противника по Крыму.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231202/zima-1913137898.html

азовское море

россия

севастополь

республика крым

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азовское море, россия, безопасность, вооруженные силы украины, севастополь, республика крым