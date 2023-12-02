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Системы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем - РИА Новости, 02.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:49 02.12.2023 (обновлено: 23:28 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/rakety-1913367348.html
Системы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем
Системы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем - РИА Новости, 02.12.2023
Системы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем
Средства ПВО сбили две запущенные ВСУ зенитные ракеты С-200 над Азовским морем, следует из сообщения Министерства обороны России. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T18:49
2023-12-02T23:28
специальная военная операция на украине
азовское море
россия
безопасность
вооруженные силы украины
севастополь
республика крым
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Средства ПВО сбили две запущенные ВСУ зенитные ракеты С-200 над Азовским морем, следует из сообщения Министерства обороны России."Второго декабря около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории России. Средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря", — говорится в заявлении.Это не первый случай, когда украинские войска пытаются атаковать российские регионы такими ракетами. Так, силы противовоздушной обороны 26 ноября сбили два снаряда ВСУ над акваторией Азовского моря.Кроме того, в октябре система ПВО перехватила две ракеты С-200, запущенные армией противника по Крыму.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231202/zima-1913137898.html
азовское море
россия
севастополь
республика крым
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азовское море, россия, безопасность, вооруженные силы украины, севастополь, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Севастополь, Республика Крым
Системы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем

МО РФ: ПВО уничтожила две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Средства ПВО сбили две запущенные ВСУ зенитные ракеты С-200 над Азовским морем, следует из сообщения Министерства обороны России.
«
"Второго декабря около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории России. Средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря", — говорится в заявлении.
Это не первый случай, когда украинские войска пытаются атаковать российские регионы такими ракетами. Так, силы противовоздушной обороны 26 ноября сбили два снаряда ВСУ над акваторией Азовского моря.
Кроме того, в октябре система ПВО перехватила две ракеты С-200, запущенные армией противника по Крыму.
Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеАзовское мореРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныСевастопольРеспублика Крым
 
 
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