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Системы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем
Системы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем - РИА Новости, 02.12.2023
Системы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем
Средства ПВО сбили две запущенные ВСУ зенитные ракеты С-200 над Азовским морем, следует из сообщения Министерства обороны России. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T18:49
2023-12-02T18:49
2023-12-02T23:28
специальная военная операция на украине
азовское море
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севастополь
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Средства ПВО сбили две запущенные ВСУ зенитные ракеты С-200 над Азовским морем, следует из сообщения Министерства обороны России."Второго декабря около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории России. Средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря", — говорится в заявлении.Это не первый случай, когда украинские войска пытаются атаковать российские регионы такими ракетами. Так, силы противовоздушной обороны 26 ноября сбили два снаряда ВСУ над акваторией Азовского моря.Кроме того, в октябре система ПВО перехватила две ракеты С-200, запущенные армией противника по Крыму.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231202/zima-1913137898.html
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азовское море, россия, безопасность, вооруженные силы украины, севастополь, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Севастополь, Республика Крым
Системы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем
МО РФ: ПВО уничтожила две украинские ракеты С-200 над Азовским морем