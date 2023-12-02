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Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по югу Израиля - РИА Новости, 02.12.2023
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16:32 02.12.2023 (обновлено: 16:52 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/rakety-1913353446.html
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по югу Израиля
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по югу Израиля - РИА Новости, 02.12.2023
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по югу Израиля
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявило о пуске ракет по израильскому городу Ашкелон. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T16:32
2023-12-02T16:52
в мире
израиль
ашкелон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявило о пуске ракет по израильскому городу Ашкелон."Бригады "Аль-Кассам" обстреляли Ашкелон ракетным залпом", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.Ранее представитель Минздрава Газы Ашраф аль-Кидра сообщил, что число жертв израильских ударов по сектору Газа с момента истечения перемирия в пятницу выросло до 193, пострадали более 650 человек.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - на два дня и на один.
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в мире, израиль, ашкелон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ашкелон, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по югу Израиля

Бригады "Аль-Кассам" заявили о пуске ракет по израильскому Ашкелону

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакеты израильской системы "Железный купол" перехватывают ракеты в небе над Ашкелоном
Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают ракеты в небе над Ашкелоном - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают ракеты в небе над Ашкелоном. Архивное фото
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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявило о пуске ракет по израильскому городу Ашкелон.
"Бригады "Аль-Кассам" обстреляли Ашкелон ракетным залпом", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
Ранее представитель Минздрава Газы Ашраф аль-Кидра сообщил, что число жертв израильских ударов по сектору Газа с момента истечения перемирия в пятницу выросло до 193, пострадали более 650 человек.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - на два дня и на один.
 
В миреИзраильАшкелонХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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