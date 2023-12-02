Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по югу Израиля
Бригады "Аль-Кассам" заявили о пуске ракет по израильскому Ашкелону
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакеты израильской системы "Железный купол" перехватывают ракеты в небе над Ашкелоном
Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают ракеты в небе над Ашкелоном. Архивное фото
КАИР, 2 дек - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявило о пуске ракет по израильскому городу Ашкелон.
"Бригады "Аль-Кассам" обстреляли Ашкелон ракетным залпом", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
Ранее представитель Минздрава Газы Ашраф аль-Кидра сообщил, что число жертв израильских ударов по сектору Газа с момента истечения перемирия в пятницу выросло до 193, пострадали более 650 человек.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - на два дня и на один.