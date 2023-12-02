https://ria.ru/20231202/rada-1913354103.html

Адвокаты депутата Рады Дубинского заявили о его избиении в киевском СИЗО

Адвокаты депутата Рады Дубинского заявили о его избиении в киевском СИЗО - РИА Новости, 02.12.2023

Адвокаты депутата Рады Дубинского заявили о его избиении в киевском СИЗО

Содержащийся под стражей в связи с подозрениями в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил адвокатам о нанесении ему побоев в СИЗО... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T16:34

2023-12-02T16:34

2023-12-02T16:34

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Содержащийся под стражей в связи с подозрениями в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил адвокатам о нанесении ему побоев в СИЗО. Информация опубликована в Telegram-канале Дубинского.Ранее в ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Верховной рады Украины Александру Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Согласно публикации в Telegram-канале депутата, после помещения его под стражу тексты в канале размещают адвокаты Дубинского. Незадолго до ареста и помещения под стражу Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции. "Неизвестные лица избили народного депутата, о чем он заявил своим адвокатам, а также администрации СИЗО. Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра", - говорится в сообщении.Дубинский сообщил адвокатам, что требует приезда начальника Киевского следственного изолятора, а также немедленной реакции министра юстиции Украина Дениса Малюськи, генерального прокурора Андрея Костина и министра внутренних дел страны Игоря Клименко. По словам адвокатов депутата, существует реальная угроза для его здоровья и жизни, так как, по их мнению, "кто-то прямо заинтересован в физическом устранении Дубинского в условиях Киевского СИЗО". Адвокаты требуют немедленного решения о переводе Дубинского в следственный изолятор СБУ в целях обеспечения его безопасности.

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в мире, украина, киев, александр дубинский, владимир зеленский, денис малюська, верховная рада украины, служба безопасности украины