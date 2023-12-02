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Суд в Калуге начал рассмотрение дело о похищении восьмилетней девочки - РИА Новости, 02.12.2023
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15:26 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/prokuratura-1913345464.html
Суд в Калуге начал рассмотрение дело о похищении восьмилетней девочки
Суд в Калуге начал рассмотрение дело о похищении восьмилетней девочки - РИА Новости, 02.12.2023
Суд в Калуге начал рассмотрение дело о похищении восьмилетней девочки
Калужский районный суд Калужской области приступил к рассмотрению ходатайств следствия о заключении под стражу подозреваемых в похищении восьмилетней девочки и... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T15:26
2023-12-02T15:26
происшествия
калужская область
россия
калуга
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Калужский районный суд Калужской области приступил к рассмотрению ходатайств следствия о заключении под стражу подозреваемых в похищении восьмилетней девочки и требовании выкупа за нее, сообщила прокуратура региона. Об этом сообщили в Telegram.По данным СУСК России по Калужской области, по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново Калужской области задержаны четверо: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. Представитель СУСК по региону, в Калужский районный суд женщину доставили отдельно, мужчин отдельно. "Суд приступил к рассмотрению ходатайств СК о заключении под стражу жителей Калужской области, подозреваемых в похищении восьмилетней девочки", - говорится в сообщении. Восьмилетняя девочка в среду не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька". Вечером в четверг, по данным СУСК, девочку увезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили там на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.
https://ria.ru/20231129/pokhischenie-1912526320.html
https://ria.ru/20231026/devushka-1905502676.html
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происшествия, калужская область, россия, калуга, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калужская область, Россия, Калуга, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Калуге начал рассмотрение дело о похищении восьмилетней девочки

Началось рассмотрение дела об аресте подозреваемых в похищении девочки в Калуге

© iStock.com / AndreyPopovСудья держит в руках документы
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© iStock.com / AndreyPopov
Судья держит в руках документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Калужский районный суд Калужской области приступил к рассмотрению ходатайств следствия о заключении под стражу подозреваемых в похищении восьмилетней девочки и требовании выкупа за нее, сообщила прокуратура региона. Об этом сообщили в Telegram.
По данным СУСК России по Калужской области, по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново Калужской области задержаны четверо: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет.
Задержанный - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
В Новосибирске вынесли приговор иностранцу за похищение детей
29 ноября, 05:54
Представитель СУСК по региону, в Калужский районный суд женщину доставили отдельно, мужчин отдельно.
«
"Суд приступил к рассмотрению ходатайств СК о заключении под стражу жителей Калужской области, подозреваемых в похищении восьмилетней девочки", - говорится в сообщении.
Восьмилетняя девочка в среду не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька".
Вечером в четверг, по данным СУСК, девочку увезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили там на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.
Сотрудник следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Старом Осколе молодые люди похитили и изнасиловали девушку-подростка
26 октября, 21:06
 
ПроисшествияКалужская областьРоссияКалугаИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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