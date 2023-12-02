Суд в Калуге начал рассмотрение дело о похищении восьмилетней девочки
Началось рассмотрение дела об аресте подозреваемых в похищении девочки в Калуге
© iStock.com / AndreyPopovСудья держит в руках документы
© iStock.com / AndreyPopov
Судья держит в руках документы. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Калужский районный суд Калужской области приступил к рассмотрению ходатайств следствия о заключении под стражу подозреваемых в похищении восьмилетней девочки и требовании выкупа за нее, сообщила прокуратура региона. Об этом сообщили в Telegram.
По данным СУСК России по Калужской области, по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново Калужской области задержаны четверо: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет.
Представитель СУСК по региону, в Калужский районный суд женщину доставили отдельно, мужчин отдельно.
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"Суд приступил к рассмотрению ходатайств СК о заключении под стражу жителей Калужской области, подозреваемых в похищении восьмилетней девочки", - говорится в сообщении.
Восьмилетняя девочка в среду не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька".
Вечером в четверг, по данным СУСК, девочку увезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили там на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.