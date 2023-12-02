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Нижегородскую область выбрали "Регионом года" на Russian Creative Awards - РИА Новости, 02.12.2023
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Нижегородская область
 
12:10 02.12.2023 (обновлено: 13:16 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/premiya-1913323073.html
Нижегородскую область выбрали "Регионом года" на Russian Creative Awards
Нижегородскую область выбрали "Регионом года" на Russian Creative Awards - РИА Новости, 02.12.2023
Нижегородскую область выбрали "Регионом года" на Russian Creative Awards
Нижегородская область признана лучшей в номинации "Регион года" Российской национальной премии в сфере креативных индустрий, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:10
2023-12-02T13:16
нижегородская область
глеб никитин
нижегородский государственный университет
общество
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Нижегородская область признана лучшей в номинации "Регион года" Российской национальной премии в сфере креативных индустрий, сообщает пресс-служба правительства региона. Лауреатов Российской национальной премии Russian Creative Awards 2023 объявили вечером в пятницу в Москве. Премия охватывает все креативные отрасли и вручается за вклад в развитие креативного сектора экономики. "Для нас победа в столь престижной премии — это признание лидерства региона в сфере креативных индустрий на федеральном уровне. За последние годы в Нижегородской области проведена мощная перегрузка культурной, образовательной и деловой жизни, проводятся крупные фестивали, запущена региональная программа арт-резиденций. Реализуется поддержка творческих предпринимателей, за 2019–2023 годы общий объем грантовой программы "Команда креативных практик" составил более 213 миллионов рублей, поддержано более 110 проектов нижегородцев", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он добавил, что параллельно с креативными кластерами в регионе реализуются крупнейшие образовательные проекты – IT-кампус "Неймарк" и "Парк мастеров Нижполиграф", создается полный цикл подготовки специалистов. "Уже открыты школы креативных индустрий, Высшая школа искусств и дизайна ННГУ и Школа дизайна НИУ ВШЭ. Выращивание собственных специалистов, приглашение ведущих экспертов со всей страны, развитие инфраструктуры и среды, насыщенная культурная жизнь – всё это мощные катализаторы роста креативной экономики в регионе и факторы того, что Нижний становится лидером на креативной карте России", – добавил Никитин. На участие в премии Russian Creative Awards в этом году было подано более 1000 заявок со всей России. Помимо номинации "Регион года", в финале от Нижегородской области были представлены: в номинации "Музейный комплекс" – "Центр промышленного прогресса" в Выксе и "Цифровой проект года" – туристический портал "Знакомьтесь, Нижний!". Отмечается, что Нижегородская область уже третий год подряд входит в числе финалистов премии. В прошлом году новый культурный центр "Пакгаузы" победил в номинации "Креативное пространство года". Российская национальная премия Russian Creative Awards – высшая награда для креативного сообщества страны, которая ежегодно вручается за вклад в развитие креативного сектора экономики. Впервые церемония вручения премии состоялась в 2020 году.
https://ria.ru/20231129/it-otrasl-1912696092.html
https://ria.ru/20231017/investkomandy-1903352120.html
https://ria.ru/20231006/premiya-1900958343.html
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Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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нижегородская область, глеб никитин, нижегородский государственный университет, общество
Нижегородская область, Глеб Никитин, Нижегородский государственный университет, Общество, Нижегородская область
Нижегородскую область выбрали "Регионом года" на Russian Creative Awards

Нижегородскую область признали "Регионом года" на премии Russian Creative Awards

© iStock.com / LeniKovalevaЗима в Нижнем Новгороде
Зима в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© iStock.com / LeniKovaleva
Зима в Нижнем Новгороде . Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Нижегородская область признана лучшей в номинации "Регион года" Российской национальной премии в сфере креативных индустрий, сообщает пресс-служба правительства региона.
Лауреатов Российской национальной премии Russian Creative Awards 2023 объявили вечером в пятницу в Москве. Премия охватывает все креативные отрасли и вручается за вклад в развитие креативного сектора экономики.
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"Для нас победа в столь престижной премии — это признание лидерства региона в сфере креативных индустрий на федеральном уровне. За последние годы в Нижегородской области проведена мощная перегрузка культурной, образовательной и деловой жизни, проводятся крупные фестивали, запущена региональная программа арт-резиденций. Реализуется поддержка творческих предпринимателей, за 2019–2023 годы общий объем грантовой программы "Команда креативных практик" составил более 213 миллионов рублей, поддержано более 110 проектов нижегородцев", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Он добавил, что параллельно с креативными кластерами в регионе реализуются крупнейшие образовательные проекты – IT-кампус "Неймарк" и "Парк мастеров Нижполиграф", создается полный цикл подготовки специалистов.
"Уже открыты школы креативных индустрий, Высшая школа искусств и дизайна ННГУ и Школа дизайна НИУ ВШЭ. Выращивание собственных специалистов, приглашение ведущих экспертов со всей страны, развитие инфраструктуры и среды, насыщенная культурная жизнь – всё это мощные катализаторы роста креативной экономики в регионе и факторы того, что Нижний становится лидером на креативной карте России", – добавил Никитин.
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На участие в премии Russian Creative Awards в этом году было подано более 1000 заявок со всей России. Помимо номинации "Регион года", в финале от Нижегородской области были представлены: в номинации "Музейный комплекс" – "Центр промышленного прогресса" в Выксе и "Цифровой проект года" – туристический портал "Знакомьтесь, Нижний!".
Отмечается, что Нижегородская область уже третий год подряд входит в числе финалистов премии. В прошлом году новый культурный центр "Пакгаузы" победил в номинации "Креативное пространство года".
Российская национальная премия Russian Creative Awards – высшая награда для креативного сообщества страны, которая ежегодно вручается за вклад в развитие креативного сектора экономики. Впервые церемония вручения премии состоялась в 2020 году.
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Нижегородская областьНижегородская областьГлеб НикитинНижегородский государственный университетОбщество
 
 
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