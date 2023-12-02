Нижегородскую область выбрали "Регионом года" на Russian Creative Awards
Нижегородскую область признали "Регионом года" на премии Russian Creative Awards
© iStock.com / LeniKovalevaЗима в Нижнем Новгороде
© iStock.com / LeniKovaleva
Зима в Нижнем Новгороде . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Нижегородская область признана лучшей в номинации "Регион года" Российской национальной премии в сфере креативных индустрий, сообщает пресс-служба правительства региона.
Лауреатов Российской национальной премии Russian Creative Awards 2023 объявили вечером в пятницу в Москве. Премия охватывает все креативные отрасли и вручается за вклад в развитие креативного сектора экономики.
"Для нас победа в столь престижной премии — это признание лидерства региона в сфере креативных индустрий на федеральном уровне. За последние годы в Нижегородской области проведена мощная перегрузка культурной, образовательной и деловой жизни, проводятся крупные фестивали, запущена региональная программа арт-резиденций. Реализуется поддержка творческих предпринимателей, за 2019–2023 годы общий объем грантовой программы "Команда креативных практик" составил более 213 миллионов рублей, поддержано более 110 проектов нижегородцев", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Он добавил, что параллельно с креативными кластерами в регионе реализуются крупнейшие образовательные проекты – IT-кампус "Неймарк" и "Парк мастеров Нижполиграф", создается полный цикл подготовки специалистов.
"Уже открыты школы креативных индустрий, Высшая школа искусств и дизайна ННГУ и Школа дизайна НИУ ВШЭ. Выращивание собственных специалистов, приглашение ведущих экспертов со всей страны, развитие инфраструктуры и среды, насыщенная культурная жизнь – всё это мощные катализаторы роста креативной экономики в регионе и факторы того, что Нижний становится лидером на креативной карте России", – добавил Никитин.
На участие в премии Russian Creative Awards в этом году было подано более 1000 заявок со всей России. Помимо номинации "Регион года", в финале от Нижегородской области были представлены: в номинации "Музейный комплекс" – "Центр промышленного прогресса" в Выксе и "Цифровой проект года" – туристический портал "Знакомьтесь, Нижний!".
Отмечается, что Нижегородская область уже третий год подряд входит в числе финалистов премии. В прошлом году новый культурный центр "Пакгаузы" победил в номинации "Креативное пространство года".
Российская национальная премия Russian Creative Awards – высшая награда для креативного сообщества страны, которая ежегодно вручается за вклад в развитие креативного сектора экономики. Впервые церемония вручения премии состоялась в 2020 году.