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В Набережных Челнах локализовали пожар
В Набережных Челнах локализовали пожар - РИА Новости, 02.12.2023
В Набережных Челнах локализовали пожар
Пожар в Набережных Челнах в Татарстане, где горят торговые павильоны, локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T21:56
2023-12-02T21:56
2023-12-02T22:03
происшествия
набережные челны
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пожар в Набережных Челнах в Татарстане, где горят торговые павильоны, локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Пожар локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее прокуратура Татарстана сообщала, что пожар произошел на территории авторынка "Гараж-500" в Набережных Челнах. В МЧС РФ уточнили, что горят торговые павильоны.
https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html
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Горящие торговые павильоны в Набережных Челнах
Горящие торговые павильоны в Набережных Челнах
2023-12-02T21:56
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происшествия, набережные челны, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Набережные Челны, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Набережных Челнах локализовали пожар
В Набережных Челнах пожар локализовали на площади 6,8 тысячи "квадратов"