https://ria.ru/20231202/pozhar-1913388528.html

В Набережных Челнах локализовали пожар

В Набережных Челнах локализовали пожар - РИА Новости, 02.12.2023

В Набережных Челнах локализовали пожар

Пожар в Набережных Челнах в Татарстане, где горят торговые павильоны, локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T21:56

2023-12-02T21:56

2023-12-02T22:03

происшествия

набережные челны

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пожар в Набережных Челнах в Татарстане, где горят торговые павильоны, локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Пожар локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее прокуратура Татарстана сообщала, что пожар произошел на территории авторынка "Гараж-500" в Набережных Челнах. В МЧС РФ уточнили, что горят торговые павильоны.

https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html

набережные челны

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, набережные челны, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)