https://ria.ru/20231202/pozhar-1913379420.html

Площадь пожара в Набережных Челнах выросла до 2,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в Набережных Челнах выросла до 2,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 02.12.2023

Площадь пожара в Набережных Челнах выросла до 2,5 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в Набережных Челнах выросла до 2,5 тысячи квадратных метров, распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T20:32

2023-12-02T20:32

2023-12-02T20:35

набережные челны

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Площадь пожара в Набережных Челнах выросла до 2,5 тысячи квадратных метров, распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее прокуратура Татарстана сообщала, что пожар произошел на территории авторынка "Гараж-500" в Набережных Челнах. МЧС РФ сообщило, что в городе горят торговые павильоны на площади 1,5 тысячи квадратных метров."Площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров. Быстрому распространению способствует высокая пожарная нагрузка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html

набережные челны

россия

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Горящие торговые павильоны в Набережных Челнах Горящие торговые павильоны в Набережных Челнах 2023-12-02T20:32 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

набережные челны, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия