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В Набережных Челнах загорелись торговые павильоны
В Набережных Челнах загорелись торговые павильоны - РИА Новости, 02.12.2023
В Набережных Челнах загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны горят в Набережных Челнах на площади 1,5 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших пока нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T20:23
2023-12-02T20:23
2023-12-02T20:35
набережные челны
происшествия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Торговые павильоны горят в Набережных Челнах на площади 1,5 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших пока нет, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее прокуратура Татарстана сообщала, что пожар произошел на территории авторынка "Гараж-500" в Набережных Челнах, причины и обстоятельства произошедшего выясняются."Происходит горение двух одноэтажных торговых павильонов. Площадь пожара 1500 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.Уточняется, что пожар произошел на улице Трубный проезд, дом 3.
https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html
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Горящие торговые павильоны в Набережных Челнах
Горящие торговые павильоны в Набережных Челнах
2023-12-02T20:23
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набережные челны, происшествия
Набережные Челны, Происшествия
В Набережных Челнах загорелись торговые павильоны
МЧС: в Набережных Челнах загорелись торговые павильоны