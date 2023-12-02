https://ria.ru/20231202/pozhar-1913375407.html

В Татарстане загорелся авторынок

В Татарстане загорелся авторынок - РИА Новости, 02.12.2023

В Татарстане загорелся авторынок

Пожар произошел на территории авторынка в Набережных Челнах, сообщает прокуратура Татарстана. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T20:04

2023-12-02T20:04

2023-12-02T20:04

происшествия

набережные челны

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КАЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Пожар произошел на территории авторынка в Набережных Челнах, сообщает прокуратура Татарстана. "Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту пожара на территории авторынка "Гараж-500", - говорится в сообщении. Уточняется, что на место происшествия выехал зампрокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко. Подчеркивается, что надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося и даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

набережные челны

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2023

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происшествия, набережные челны