https://ria.ru/20231202/povrezhdeniya-1913314007.html

В Одесской области из-за взрыва пострадал объект инфраструктуры

В Одесской области из-за взрыва пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 02.12.2023

В Одесской области из-за взрыва пострадал объект инфраструктуры

В Одесской области при взрыве поврежден инфраструктурный объект, сообщает в Telegram-канале издание "Страна" со ссылкой на главу региональной военной... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T10:19

2023-12-02T10:19

2023-12-02T11:45

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Одесской области при взрыве поврежден инфраструктурный объект, сообщает в Telegram-канале издание "Страна" со ссылкой на главу региональной военной администрации Олега Кипера."По данным ОВА, вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Пострадавших нет", — говорится в публикации.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231202/vzryvy-1913293737.html

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесская область, вооруженные силы украины, украина