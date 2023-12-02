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В Одесской области из-за взрыва пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 02.12.2023 (обновлено: 11:45 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/povrezhdeniya-1913314007.html
В Одесской области из-за взрыва пострадал объект инфраструктуры
В Одесской области из-за взрыва пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 02.12.2023
В Одесской области из-за взрыва пострадал объект инфраструктуры
В Одесской области при взрыве поврежден инфраструктурный объект, сообщает в Telegram-канале издание "Страна" со ссылкой на главу региональной военной... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T10:19
2023-12-02T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Одесской области при взрыве поврежден инфраструктурный объект, сообщает в Telegram-канале издание "Страна" со ссылкой на главу региональной военной администрации Олега Кипера."По данным ОВА, вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Пострадавших нет", — говорится в публикации.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231202/vzryvy-1913293737.html
одесская область
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в мире, одесская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Одесской области из-за взрыва пострадал объект инфраструктуры

ВСУ заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области из-за взрыва

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Одесской области при взрыве поврежден инфраструктурный объект, сообщает в Telegram-канале издание "Страна" со ссылкой на главу региональной военной администрации Олега Кипера.
"По данным ОВА, вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Пострадавших нет", — говорится в публикации.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
В Днепропетровске прогремели взрывы
03:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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