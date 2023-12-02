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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 02.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 02.12.2023 (обновлено: 12:39 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/poteri-1913324881.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 02.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Киев на херсонском направлении за неделю потерял до 450 военных, захвачены в плен 14 украинских военнослужащих, сообщило в субботу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:23
2023-12-02T12:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Киев на херсонском направлении за неделю потерял до 450 военных, захвачены в плен 14 украинских военнослужащих, сообщило в субботу Министерство обороны РФ."На херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра", - говорится в недельной сводке российского военного ведомства."В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 450-ти военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей. Уничтожены две дивесионно-разведывательные группы противника", - отмечает МО РФ.Также нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области."Кроме того, захвачены в плен 14 украинских военнослужащих", - добавляет Минобороны.
https://ria.ru/20231202/zima-1913137898.html
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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли до 450 военных на Херсонском направлении за неделю

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Киев на херсонском направлении за неделю потерял до 450 военных, захвачены в плен 14 украинских военнослужащих, сообщило в субботу Министерство обороны РФ.
"На херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра", - говорится в недельной сводке российского военного ведомства.
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"В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 450-ти военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей. Уничтожены две дивесионно-разведывательные группы противника", - отмечает МО РФ.
Также нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области.
"Кроме того, захвачены в плен 14 украинских военнослужащих", - добавляет Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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