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СБУ объяснила запрет на выезд Порошенко "российским вмешательством" - РИА Новости, 02.12.2023
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20:51 02.12.2023 (обновлено: 21:56 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/poroshenko-1913383001.html
СБУ объяснила запрет на выезд Порошенко "российским вмешательством"
СБУ объяснила запрет на выезд Порошенко "российским вмешательством" - РИА Новости, 02.12.2023
СБУ объяснила запрет на выезд Порошенко "российским вмешательством"
Служба безопасности Украины утверждает, что рекомендовала не выпускать экс-президента страны Петра Порошенко из-за его предстоящей встречи с премьер-министром... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T20:51
2023-12-02T21:56
в мире
украина
сша
польша
петр порошенко
виктор орбан
европейская солидарность
служба безопасности украины
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что рекомендовала не выпускать экс-президента страны Петра Порошенко из-за его предстоящей встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Информацию об этом они разместили в своем в Telegram-канале.Силовикам не понравилось, что Порошенко собирался увидеться с человеком, который "системно выражает антиукраинскую позицию" и "призывает снять санкции с России".&quot;СБУ и разведывательные органы Украины получили информацию о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины. &lt;…&gt; По полученным контрразведывательным данным, именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече главы партии &quot;Европейская солидарность&quot; Порошенко с премьер-министром Виктором Орбаном&quot;, — говорится в посте.Накануне политик заявил, что украинские пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него было разрешение, подписанное председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. По мнению Порошенко, для главы киевского режима боевые действия уже закончились и его команда занимается выборами, блокируя выезд лидера оппозиции.В свою очередь, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил отказ экс-президенту в выезде за границу тем, что в ведомстве якобы имеется подтверждение об отмене его служебной командировки.
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912721803.html
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в мире, украина, сша, польша, петр порошенко, виктор орбан, европейская солидарность, служба безопасности украины, верховная рада украины, венгрия, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Польша, Петр Порошенко, Виктор Орбан, Европейская солидарность, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Венгрия, Владимир Зеленский
СБУ объяснила запрет на выезд Порошенко "российским вмешательством"

СБУ объяснила запрет Порошенко на выезд с Украины его встречей с Орбаном

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что рекомендовала не выпускать экс-президента страны Петра Порошенко из-за его предстоящей встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Информацию об этом они разместили в своем в Telegram-канале.
Силовикам не понравилось, что Порошенко собирался увидеться с человеком, который "системно выражает антиукраинскую позицию" и "призывает снять санкции с России".
«

"СБУ и разведывательные органы Украины получили информацию о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины. <…> По полученным контрразведывательным данным, именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече главы партии "Европейская солидарность" Порошенко с премьер-министром Виктором Орбаном", — говорится в посте.

Накануне политик заявил, что украинские пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него было разрешение, подписанное председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. По мнению Порошенко, для главы киевского режима боевые действия уже закончились и его команда занимается выборами, блокируя выезд лидера оппозиции.
В свою очередь, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил отказ экс-президенту в выезде за границу тем, что в ведомстве якобы имеется подтверждение об отмене его служебной командировки.
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В миреУкраинаСШАПольшаПетр ПорошенкоВиктор ОрбанЕвропейская солидарностьСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныВенгрияВладимир Зеленский
 
 
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