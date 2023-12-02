https://ria.ru/20231202/poroshenko-1913383001.html

СБУ объяснила запрет на выезд Порошенко "российским вмешательством"

СБУ объяснила запрет на выезд Порошенко "российским вмешательством" - РИА Новости, 02.12.2023

СБУ объяснила запрет на выезд Порошенко "российским вмешательством"

Служба безопасности Украины утверждает, что рекомендовала не выпускать экс-президента страны Петра Порошенко из-за его предстоящей встречи с премьер-министром... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T20:51

2023-12-02T20:51

2023-12-02T21:56

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петр порошенко

виктор орбан

европейская солидарность

служба безопасности украины

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины утверждает, что рекомендовала не выпускать экс-президента страны Петра Порошенко из-за его предстоящей встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Информацию об этом они разместили в своем в Telegram-канале.Силовикам не понравилось, что Порошенко собирался увидеться с человеком, который "системно выражает антиукраинскую позицию" и "призывает снять санкции с России"."СБУ и разведывательные органы Украины получили информацию о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины. <…> По полученным контрразведывательным данным, именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече главы партии "Европейская солидарность" Порошенко с премьер-министром Виктором Орбаном", — говорится в посте.Накануне политик заявил, что украинские пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него было разрешение, подписанное председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. По мнению Порошенко, для главы киевского режима боевые действия уже закончились и его команда занимается выборами, блокируя выезд лидера оппозиции.В свою очередь, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил отказ экс-президенту в выезде за границу тем, что в ведомстве якобы имеется подтверждение об отмене его служебной командировки.

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912721803.html

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