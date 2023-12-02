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Зеленский подождет. НАТО переключила внимание с Киева - РИА Новости, 02.12.2023
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08:00 02.12.2023 (обновлено: 08:02 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/politika-1913176442.html
Зеленский подождет. НАТО переключила внимание с Киева
Зеленский подождет. НАТО переключила внимание с Киева - РИА Новости, 02.12.2023
Зеленский подождет. НАТО переключила внимание с Киева
В Североатлантическом альянсе вновь не достигли единства по украинской проблеме. Ноябрьская встреча глав МИД стран НАТО оставила больше вопросов, чем ответов... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T08:00
2023-12-02T08:02
в мире
сша
киев
йенс столтенберг
джо байден
энтони блинкен
нато
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Североатлантическом альянсе вновь не достигли единства по украинской проблеме. Ноябрьская встреча глав МИД стран НАТО оставила больше вопросов, чем ответов. Это касается не только Восточной Европы. О проблемах западных союзников — в материале РИА Новости.Новые вызовыПереговоры в Брюсселе — последнее важное событие для НАТО в уходящем году. Поэтому, несмотря на вроде бы рутинный характер собрания, ожидания были немалыми.Натовский саммит состоялся в Вильнюсе в середине июля. Но тогда еще не было палестино-израильского обострения. Это следовало обсудить.Генеральный секретарь Йенс Столтенберг выразил надежду на продление гуманитарной паузы между Израилем и ХАМАС. На пресс-конференции он подчеркнул, что ближневосточный конфликт — в фокусе внимания НАТО. Однако ничего более конкретного не прозвучало."Министры обеспокоены войной на Ближнем Востоке", — сказал генсек. Соглашение, заключенное при посредничестве Катара, позволило предоставить "столь необходимую помощь" населению Газы, освободить больше заложников. Однако утром в пятницу боевые действия возобновились.На вопрос о "роли альянса в конфликте" Столтенберг ответил: "Некоторые союзники действуют по-разному. Но структуры НАТО не участвуют напрямую. Одно из наших посланий такое: важно, чтобы конфликт не перерос в более крупный региональный".В НАТО это больная тема. США поддерживают Израиль фактически безоговорочно, что вызывает недовольство даже в Вашингтоне — некоторые дипломаты и конгрессмены упрекают Байдена в излишнем потакании Тель-Авиву. А Турция категорически против израильской операции. Разрубить этот узел невозможно. И дело не только в Анкаре. На ноябрьском голосовании по Палестине в Генеральной ассамблее ООН часть стран НАТО просто воздержалась. Так что проамериканский лагерь не столь уж монолитен.Азиатское потеплениеПоговорили и о Китае. Американцы уже предприняли не одну попытку создания альянсов для "сдерживания" Пекина. Это, в частности, QUAD (США, Австралия, Индия, Япония), блок AUKUS (Вашингтон, Канберра, Лондон) и не имеющий названия триумвират, объединяющий Белый дом с Токио и Сеулом. Значимых результатов пока нет. Только установочные встречи и совместные заявления.Неясности добавило и то, что Байден, возглавив "поход" на КНР, сам в итоге продемонстрировал желание если не сблизиться с Пекином, то хотя бы снять острые противоречия. На недавнем саммите АТЭС в Сан-Франциско он встретился с Си Цзиньпином. Пообещали друг другу восстановить прямые контакты — и политические, и военные. Белый дом заверил, что не стремится к противостоянию. Лишь здоровое соперничество, причем управляемое.Неудивительно, что и Столтенберг в Брюсселе был мягок. "Китай нам не противник, и я приветствую диалог союзников с Пекином по вопросам, представляющим взаимный интерес. В то же время мы должны ясно понимать влияние политики КНР на нашу безопасность", — витиевато и осторожно высказался он."Двери закрываются"Встреча министров была своего рода психологической отметкой на пути вступления в НАТО Швеции. Как известно, заявку Стокгольма блокировали Турция и Венгрия. Анкару не устраивала поддержка шведскими властями прокурдских движений (турки считают их террористическими). В Будапеште вспоминали "оскорбительные" упреки в свой адрес. Венгрию в ЕС давно обвиняют в нарушении демократических принципов. А премьер Виктор Орбан, последовательно выступающий против жестких антироссийских санкций и за диалог с Москвой, снискал репутацию чуть ли не "агента Кремля". Хотя даже Владимир Путин подчеркивал: он просто действует в национальных интересах Венгрии.После того как Анкара все же дала шведам зеленый свет (впрочем, турецкий парламент до сих пор это не ратифицировал), Будапешт продолжал стоять на своем. Столтенбергу пришлось лишь выразить уверенность, что в ближайшие недели венгерские законодатели одобрят заявку Стокгольма.Это сильно бьет по репутации альянса, так гордившегося "политикой открытых дверей". Расширение за счет Финляндии и Швеции, вместе подавших заявки, должно было стать имиджевым триумфом. Но спустя полтора года приняли одних финнов.Отложенные надежды КиеваРазумеется, главным стало продолжение помощи Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал финансировать киевский режим, несмотря на сокращение военных поставок и ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, запрос Байдена на пакет в 61,4 миллиарда долларов скоро одобрят. Голосование состоится 4 декабря. "То, что я вижу и слышу, — это мощная двухпартийная поддержка в обеих палатах конгресса", — подчеркнул Блинкен.Коснулись и украинских перспектив в НАТО. Составили список необходимых реформ. Сроки не уточнили.Попытка заверить Киев в серьезности намерений оказалась "тяжелой на обещания и легкой на стратегии", отметил эксперт по европейской политике в Атлантическом совете Майкл Джон Уильямс. "ЕС не устал от Украины, но плана на долгосрочную перспективу нет", — указал аналитик. Как, очевидно, и у США, где за полтора месяца не раз завернули пакет помощи. Да и как проголосуют в понедельник — неизвестно.
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РИА Новости
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5
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в мире, сша, киев, йенс столтенберг, джо байден, энтони блинкен, нато
В мире, США, Киев, Йенс Столтенберг, Джо Байден, Энтони Блинкен, НАТО
Зеленский подождет. НАТО переключила внимание с Киева

Главы МИД стран НАТО вновь не дали четких обещаний Украине

© AP PhotoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Североатлантическом альянсе вновь не достигли единства по украинской проблеме. Ноябрьская встреча глав МИД стран НАТО оставила больше вопросов, чем ответов. Это касается не только Восточной Европы. О проблемах западных союзников — в материале РИА Новости.

Новые вызовы

Переговоры в Брюсселе — последнее важное событие для НАТО в уходящем году. Поэтому, несмотря на вроде бы рутинный характер собрания, ожидания были немалыми.
© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Натовский саммит состоялся в Вильнюсе в середине июля. Но тогда еще не было палестино-израильского обострения. Это следовало обсудить.
Генеральный секретарь Йенс Столтенберг выразил надежду на продление гуманитарной паузы между Израилем и ХАМАС. На пресс-конференции он подчеркнул, что ближневосточный конфликт — в фокусе внимания НАТО. Однако ничего более конкретного не прозвучало.
"Министры обеспокоены войной на Ближнем Востоке", — сказал генсек. Соглашение, заключенное при посредничестве Катара, позволило предоставить "столь необходимую помощь" населению Газы, освободить больше заложников. Однако утром в пятницу боевые действия возобновились.
На вопрос о "роли альянса в конфликте" Столтенберг ответил: "Некоторые союзники действуют по-разному. Но структуры НАТО не участвуют напрямую. Одно из наших посланий такое: важно, чтобы конфликт не перерос в более крупный региональный".
В НАТО это больная тема. США поддерживают Израиль фактически безоговорочно, что вызывает недовольство даже в Вашингтоне — некоторые дипломаты и конгрессмены упрекают Байдена в излишнем потакании Тель-Авиву. А Турция категорически против израильской операции. Разрубить этот узел невозможно. И дело не только в Анкаре. На ноябрьском голосовании по Палестине в Генеральной ассамблее ООН часть стран НАТО просто воздержалась. Так что проамериканский лагерь не столь уж монолитен.

Азиатское потепление

Поговорили и о Китае. Американцы уже предприняли не одну попытку создания альянсов для "сдерживания" Пекина. Это, в частности, QUAD (США, Австралия, Индия, Япония), блок AUKUS (Вашингтон, Канберра, Лондон) и не имеющий названия триумвират, объединяющий Белый дом с Токио и Сеулом. Значимых результатов пока нет. Только установочные встречи и совместные заявления.
© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС
Неясности добавило и то, что Байден, возглавив "поход" на КНР, сам в итоге продемонстрировал желание если не сблизиться с Пекином, то хотя бы снять острые противоречия. На недавнем саммите АТЭС в Сан-Франциско он встретился с Си Цзиньпином. Пообещали друг другу восстановить прямые контакты — и политические, и военные. Белый дом заверил, что не стремится к противостоянию. Лишь здоровое соперничество, причем управляемое.
Неудивительно, что и Столтенберг в Брюсселе был мягок. "Китай нам не противник, и я приветствую диалог союзников с Пекином по вопросам, представляющим взаимный интерес. В то же время мы должны ясно понимать влияние политики КНР на нашу безопасность", — витиевато и осторожно высказался он.

"Двери закрываются"

Встреча министров была своего рода психологической отметкой на пути вступления в НАТО Швеции. Как известно, заявку Стокгольма блокировали Турция и Венгрия. Анкару не устраивала поддержка шведскими властями прокурдских движений (турки считают их террористическими). В Будапеште вспоминали "оскорбительные" упреки в свой адрес. Венгрию в ЕС давно обвиняют в нарушении демократических принципов. А премьер Виктор Орбан, последовательно выступающий против жестких антироссийских санкций и за диалог с Москвой, снискал репутацию чуть ли не "агента Кремля". Хотя даже Владимир Путин подчеркивал: он просто действует в национальных интересах Венгрии.
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
После того как Анкара все же дала шведам зеленый свет (впрочем, турецкий парламент до сих пор это не ратифицировал), Будапешт продолжал стоять на своем. Столтенбергу пришлось лишь выразить уверенность, что в ближайшие недели венгерские законодатели одобрят заявку Стокгольма.
Это сильно бьет по репутации альянса, так гордившегося "политикой открытых дверей". Расширение за счет Финляндии и Швеции, вместе подавших заявки, должно было стать имиджевым триумфом. Но спустя полтора года приняли одних финнов.

Отложенные надежды Киева

Разумеется, главным стало продолжение помощи Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал финансировать киевский режим, несмотря на сокращение военных поставок и ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, запрос Байдена на пакет в 61,4 миллиарда долларов скоро одобрят. Голосование состоится 4 декабря. "То, что я вижу и слышу, — это мощная двухпартийная поддержка в обеих палатах конгресса", — подчеркнул Блинкен.
© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Коснулись и украинских перспектив в НАТО. Составили список необходимых реформ. Сроки не уточнили.
Попытка заверить Киев в серьезности намерений оказалась "тяжелой на обещания и легкой на стратегии", отметил эксперт по европейской политике в Атлантическом совете Майкл Джон Уильямс. "ЕС не устал от Украины, но плана на долгосрочную перспективу нет", — указал аналитик. Как, очевидно, и у США, где за полтора месяца не раз завернули пакет помощи. Да и как проголосуют в понедельник — неизвестно.
 
В миреСШАКиевЙенс СтолтенбергДжо БайденЭнтони БлинкенНАТО
 
 
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