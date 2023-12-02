https://ria.ru/20231202/pokhischenie-1913365768.html

Прокуроры проверят условия жизни детей фигурантки дела о похищении девочки

Прокуроры проверят условия жизни детей фигурантки дела о похищении девочки - РИА Новости, 02.12.2023

Прокуроры проверят условия жизни детей фигурантки дела о похищении девочки

Прокуратура проверит условия жизни пятерых детей в семье женщины, которая вместе с будущим и нынешним мужем, а также старшим сыном подозревается в похищении... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T18:28

2023-12-02T18:28

2023-12-02T18:29

ирина волк

калуга

происшествия

козельск

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Прокуратура проверит условия жизни пятерых детей в семье женщины, которая вместе с будущим и нынешним мужем, а также старшим сыном подозревается в похищении девочки в Калужской области. В субботу Калужский районный суд арестовал четверых подозреваемых в похищении восьмилетней девочки и вымогательстве. По данным СУСК, это жители деревни Касьяново Калужской области: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. "Прокуратурой области проводится детальная проверка условий жизни детей в семье подозреваемых", - говорится в сообщении прокуратуры Калужской области. Представитель надзорного ведомства уточнила РИА Новости, что у женщины, кроме старшего, 21-летнего сына, еще пять детей - 2006, 2013, 2016, 2018, 2021 годов рождения. Восьмилетняя девочка в среду не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька". Вечером в четверг, по данным СУСК, девочку увезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили там на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.

https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912326769.html

https://ria.ru/20231201/pokhischenie-1913202858.html

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калуга

козельск

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ирина волк, калуга, происшествия, козельск