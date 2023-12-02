Рейтинг@Mail.ru
Прокуроры проверят условия жизни детей фигурантки дела о похищении девочки - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 02.12.2023 (обновлено: 18:29 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/pokhischenie-1913365768.html
Прокуроры проверят условия жизни детей фигурантки дела о похищении девочки
Прокуроры проверят условия жизни детей фигурантки дела о похищении девочки - РИА Новости, 02.12.2023
Прокуроры проверят условия жизни детей фигурантки дела о похищении девочки
Прокуратура проверит условия жизни пятерых детей в семье женщины, которая вместе с будущим и нынешним мужем, а также старшим сыном подозревается в похищении... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T18:28
2023-12-02T18:29
ирина волк
калуга
происшествия
козельск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913121755_0:26:570:347_1920x0_80_0_0_8422e9bd8e3b8e957b71c3e60ea19b00.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Прокуратура проверит условия жизни пятерых детей в семье женщины, которая вместе с будущим и нынешним мужем, а также старшим сыном подозревается в похищении девочки в Калужской области. В субботу Калужский районный суд арестовал четверых подозреваемых в похищении восьмилетней девочки и вымогательстве. По данным СУСК, это жители деревни Касьяново Калужской области: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. "Прокуратурой области проводится детальная проверка условий жизни детей в семье подозреваемых", - говорится в сообщении прокуратуры Калужской области. Представитель надзорного ведомства уточнила РИА Новости, что у женщины, кроме старшего, 21-летнего сына, еще пять детей - 2006, 2013, 2016, 2018, 2021 годов рождения. Восьмилетняя девочка в среду не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька". Вечером в четверг, по данным СУСК, девочку увезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили там на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.
https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912326769.html
https://ria.ru/20231201/pokhischenie-1913202858.html
https://ria.ru/20231129/sk-1912551982.html
калуга
козельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913121755_0:0:570:429_1920x0_80_0_0_69f3e9444aa10b01ed3404a3e23f2c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ирина волк, калуга, происшествия, козельск
Ирина Волк, Калуга, Происшествия, Козельск
Прокуроры проверят условия жизни детей фигурантки дела о похищении девочки

Прокуроры проверят условия жизни пяти детей фигурантки дела о похищении девочки

© Фото : Ирина Волк/TelegramПропавшая в Калужской области девочка
Пропавшая в Калужской области девочка - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Фото : Ирина Волк/Telegram
Пропавшая в Калужской области девочка
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Прокуратура проверит условия жизни пятерых детей в семье женщины, которая вместе с будущим и нынешним мужем, а также старшим сыном подозревается в похищении девочки в Калужской области.
В субботу Калужский районный суд арестовал четверых подозреваемых в похищении восьмилетней девочки и вымогательстве. По данным СУСК, это жители деревни Касьяново Калужской области: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В Сочи арестовали мать, совершавшую над ребенком обряды
28 ноября, 12:33
"Прокуратурой области проводится детальная проверка условий жизни детей в семье подозреваемых", - говорится в сообщении прокуратуры Калужской области.
Представитель надзорного ведомства уточнила РИА Новости, что у женщины, кроме старшего, 21-летнего сына, еще пять детей - 2006, 2013, 2016, 2018, 2021 годов рождения.
Кадры задержания подозреваемых в похищении восьмилетней девочки
СК раскрыл детали похищения девочки из Калужской области
1 декабря, 15:35
Восьмилетняя девочка в среду не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька".
Вечером в четверг, по данным СУСК, девочку увезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили там на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
В Алтайском крае арестовали мать, избившую новорожденную дочь
29 ноября, 10:12
 
Ирина ВолкКалугаПроисшествияКозельск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала