Следователи допросили подозреваемых в похищении девочки под Калугой
СК допросил трех мужчин и женщину, подозреваемых в похищении девочки под Калугой
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Следователи допросили четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области и изъяли биологические образцы для проведения судебных экспертиз, сообщило СУСК России по региону.
По данным СУСК России по Калужской области, по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново Калужской области задержаны четверо: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. Следствие намерено просить об их аресте.
"Подозреваемые допрошены, также с ними проведены иные процессуальные действия, в том числе изъятие биологических образцов для проведения судебных экспертиз", - говорится в сообщении.
В СУСК и прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что Калужский районный суд Калужской области рассмотрит в субботу ходатайство об аресте подозреваемых.
Восьмилетняя девочка в среду не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька".
Вечером в четверг, по данным СУСК, девочку увезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили там на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.