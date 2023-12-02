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Следователи допросили подозреваемых в похищении девочки под Калугой - РИА Новости, 02.12.2023
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15:19 02.12.2023 (обновлено: 15:51 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/pokhischenie-1913344485.html
Следователи допросили подозреваемых в похищении девочки под Калугой
Следователи допросили подозреваемых в похищении девочки под Калугой - РИА Новости, 02.12.2023
Следователи допросили подозреваемых в похищении девочки под Калугой
Следователи допросили четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области и изъяли биологические образцы для проведения судебных экспертиз, сообщило... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T15:19
2023-12-02T15:51
происшествия
калуга
калужская область
козельск
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Следователи допросили четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области и изъяли биологические образцы для проведения судебных экспертиз, сообщило СУСК России по региону. По данным СУСК России по Калужской области, по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново Калужской области задержаны четверо: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. Следствие намерено просить об их аресте. "Подозреваемые допрошены, также с ними проведены иные процессуальные действия, в том числе изъятие биологических образцов для проведения судебных экспертиз", - говорится в сообщении. В СУСК и прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что Калужский районный суд Калужской области рассмотрит в субботу ходатайство об аресте подозреваемых. Восьмилетняя девочка в среду не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька". Вечером в четверг, по данным СУСК, девочку увезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили там на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.
https://ria.ru/20231201/devochka-1913260629.html
https://ria.ru/20231130/devochka-1913031252.html
калуга
калужская область
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4.7
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353
60
353
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Подозреваемые в похищении ребенка на допросе в следственном управлении
Подозреваемые в похищении ребенка на допросе в следственном управлении
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происшествия, калуга, калужская область, козельск
Происшествия, Калуга, Калужская область, Козельск
Следователи допросили подозреваемых в похищении девочки под Калугой

СК допросил трех мужчин и женщину, подозреваемых в похищении девочки под Калугой

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Следователи допросили четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области и изъяли биологические образцы для проведения судебных экспертиз, сообщило СУСК России по региону.
По данным СУСК России по Калужской области, по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново Калужской области задержаны четверо: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. Следствие намерено просить об их аресте.
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"Подозреваемые допрошены, также с ними проведены иные процессуальные действия, в том числе изъятие биологических образцов для проведения судебных экспертиз", - говорится в сообщении.
В СУСК и прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что Калужский районный суд Калужской области рассмотрит в субботу ходатайство об аресте подозреваемых.
Восьмилетняя девочка в среду не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька".
Вечером в четверг, по данным СУСК, девочку увезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили там на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.
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