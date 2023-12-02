https://ria.ru/20231202/pokhischenie-1913344485.html

Следователи допросили подозреваемых в похищении девочки под Калугой

Следователи допросили подозреваемых в похищении девочки под Калугой - РИА Новости, 02.12.2023

Следователи допросили подозреваемых в похищении девочки под Калугой

Следователи допросили четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области и изъяли биологические образцы для проведения судебных экспертиз, сообщило... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T15:19

2023-12-02T15:19

2023-12-02T15:51

происшествия

калуга

калужская область

козельск

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Следователи допросили четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области и изъяли биологические образцы для проведения судебных экспертиз, сообщило СУСК России по региону. По данным СУСК России по Калужской области, по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново Калужской области задержаны четверо: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. Следствие намерено просить об их аресте. "Подозреваемые допрошены, также с ними проведены иные процессуальные действия, в том числе изъятие биологических образцов для проведения судебных экспертиз", - говорится в сообщении. В СУСК и прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что Калужский районный суд Калужской области рассмотрит в субботу ходатайство об аресте подозреваемых. Восьмилетняя девочка в среду не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька". Вечером в четверг, по данным СУСК, девочку увезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили там на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.

https://ria.ru/20231201/devochka-1913260629.html

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калуга

калужская область

козельск

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Подозреваемые в похищении ребенка на допросе в следственном управлении Подозреваемые в похищении ребенка на допросе в следственном управлении 2023-12-02T15:19 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, калуга, калужская область, козельск