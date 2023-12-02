https://ria.ru/20231202/pogoda-1913315795.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 02.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Слабый снег и до минус шести градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T10:45
2023-12-02T10:45
2023-12-02T10:45
общество
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михаил леус
погода
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Слабый снег и до минус шести градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, в субботу погоду в столице будет формировать гребень антициклона с юга. "Облачность с неустойчивыми прояснениями погоды, местами пройдет слабый снег. В Москве минус 4-6 градусов, а в Подмосковье от минус 3 до 8 градусов", - рассказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-западный, слабый, его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то оно будет расти. К вечеру барометр покажет 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается слабый снег и до минус 6 градусов
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Слабый снег и до минус шести градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По словам синоптика, в субботу погоду в столице будет формировать гребень антициклона с юга.
«
"Облачность с неустойчивыми прояснениями погоды, местами пройдет слабый снег. В Москве минус 4-6 градусов, а в Подмосковье от минус 3 до 8 градусов", - рассказал Леус.
Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-западный, слабый, его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то оно будет расти. К вечеру барометр покажет 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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