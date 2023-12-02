Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/pogoda-1913315795.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 02.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Слабый снег и до минус шести градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T10:45
2023-12-02T10:45
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764920011_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_7112eeebbdf4b3a1c59074d15b08dccb.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Слабый снег и до минус шести градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, в субботу погоду в столице будет формировать гребень антициклона с юга. "Облачность с неустойчивыми прояснениями погоды, местами пройдет слабый снег. В Москве минус 4-6 градусов, а в Подмосковье от минус 3 до 8 градусов", - рассказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-западный, слабый, его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то оно будет расти. К вечеру барометр покажет 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20231201/pogoda-1913072316.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764920011_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_a9fc93382ee3c7b5284b93b6098cac4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается слабый снег и до минус 6 градусов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Слабый снег и до минус шести градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По словам синоптика, в субботу погоду в столице будет формировать гребень антициклона с юга.
«
"Облачность с неустойчивыми прояснениями погоды, местами пройдет слабый снег. В Москве минус 4-6 градусов, а в Подмосковье от минус 3 до 8 градусов", - рассказал Леус.
Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-западный, слабый, его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то оно будет расти. К вечеру барометр покажет 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
Снег - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России
Вчера, 08:55
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала