https://ria.ru/20231202/pogoda-1913315795.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 02.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Слабый снег и до минус шести градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T10:45

2023-12-02T10:45

2023-12-02T10:45

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Слабый снег и до минус шести градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, в субботу погоду в столице будет формировать гребень антициклона с юга. "Облачность с неустойчивыми прояснениями погоды, местами пройдет слабый снег. В Москве минус 4-6 градусов, а в Подмосковье от минус 3 до 8 градусов", - рассказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-западный, слабый, его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то оно будет расти. К вечеру барометр покажет 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20231201/pogoda-1913072316.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода