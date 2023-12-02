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Число погибших при ударах в Газе выросло до 193, заявили в Палестине
Число погибших при ударах в Газе выросло до 193, заявили в Палестине - РИА Новости, 02.12.2023
Число погибших при ударах в Газе выросло до 193, заявили в Палестине
Число жертв израильских ударов по сектору Газа с пятницы после истечения перемирия выросло до 193, пострадали более 650 человек, сообщил представитель минздрава РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T14:59
2023-12-02T14:59
2023-12-02T15:08
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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по сектору Газа с пятницы после истечения перемирия выросло до 193, пострадали более 650 человек, сообщил представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра."В первый день после окончания гуманитарного перемирия в результате израильских ударов погибли 193 человека, ранения различной степени тяжести получили 652", - сказал аль-Кидра в ходе пресс-конференции, которую транслировали арабские телеканалы.По его словам, с 7 октября жертвами израильских обстрелов в секторе Газа стали более 15,2 тысячи человек, пострадали 40,6 тысячи.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.
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в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, катар
В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, Катар
Число погибших при ударах в Газе выросло до 193, заявили в Палестине
Минздрав Палестины: число погибших при ударах в Газе после паузы выросло до 193