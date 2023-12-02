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Мэр Назрани раскрыл детали об обрушении плиты, при котором погиб человек
Мэр Назрани раскрыл детали об обрушении плиты, при котором погиб человек - РИА Новости, 02.12.2023
Мэр Назрани раскрыл детали об обрушении плиты, при котором погиб человек
Здание в Назрани, в результате обрушения которого погиб один человек и еще один пострадал, строилось незаконно, сообщил глава администрации города Урусхан... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T21:43
2023-12-02T21:43
2023-12-02T21:43
происшествия
назрань
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НАЛЬЧИК, 2 дек - РИА Новости. Здание в Назрани, в результате обрушения которого погиб один человек и еще один пострадал, строилось незаконно, сообщил глава администрации города Урусхан Евлоев. Ранее сообщалось, что вечером в субботу в Назрани в строящемся здании на улице Московская при заливке плиты между третьим и вторым этажами не выдержала конструкция опалубки столбов, произошли разлив железобетонной массы и обрушение межэтажной плиты. В результате пострадало два человека: один из них, гражданин Азербайджана 1991 года рождения, скончался при доставлении в больницу, второй получил легкие ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". "Не раз было предписание администрации о том, что ведется незаконное строительство. Потом было уже обращение, когда это не возымело действия, мы обратились в суд о снесении этого незаконного строения. К сожалению, сегодня такая трагедия произошла", - сказал Евлоев в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале городской администрации. По данным мэрии, информация о самовольной постройке была направлена в городскую прокуратуру и другие правоохранительные органы, иск о ее сносе находится на рассмотрении в суде.
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происшествия, назрань, азербайджан
Происшествия, Назрань, Азербайджан
Мэр Назрани раскрыл детали об обрушении плиты, при котором погиб человек
Мэр Евлоев: частично обрушившееся в Назрани здание строили незаконно