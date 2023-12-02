https://ria.ru/20231202/plita-1913368207.html

В Ингушетии человек погиб при обрушении плиты в строящемся здании

В Ингушетии человек погиб при обрушении плиты в строящемся здании - РИА Новости, 02.12.2023

В Ингушетии человек погиб при обрушении плиты в строящемся здании

Один человек погиб, еще один пострадал в результате обрушения межэтажной плиты в строящемся здании в городе Назрань в Ингушетии, сообщило региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T19:01

2023-12-02T19:01

2023-12-02T19:26

происшествия

назрань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 2 дек — РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате обрушения межэтажной плиты в строящемся здании в городе Назрань в Ингушетии, сообщило региональное ГУМЧС РФ. "В 17.04 мск в субботу поступила информация, что в Назрани по улице Московская при заливке бетонной плиты между первым и вторым этажами произошло обрушение межэтажной плиты, в результате чего пострадало два человека", — говорится в сообщении.По данным ведомства, один из пострадавших скончался при доставлении в республиканскую клиническую больницу, второй отделался легкими ушибами."Здание на стадии строительства третьего этажа. В процессе заливки межэтажных столбов между вторым и третьим этажами не выдержала конструкция опалубки столбов, в результате чего произошел разлив железобетонной массы", - отмечает МЧС.В ведомстве уточнили, что погибший — гражданин Азербайджана 1991 года рождения.Региональная прокуратура сообщила, что по факту обрушения части строящегося здания организована проверка. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований градостроительного законодательства, а также правил охраны труда при выполнении строительных работ. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - заявили в прокуратуре.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

назрань

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происшествия, назрань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)