https://ria.ru/20231202/otkhody-1913310985.html

Компания из Москвы прошла ГЭЭ на утилизацию электронных отходов

Компания из Москвы прошла ГЭЭ на утилизацию электронных отходов - РИА Новости, 02.12.2023

Компания из Москвы прошла ГЭЭ на утилизацию электронных отходов

Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) федерального уровня выдана в столице промкомплексу по переработке на применяемую технологию утилизации отходов... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T12:12

2023-12-02T12:12

2023-12-02T12:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) федерального уровня выдана в столице промкомплексу по переработке на применяемую технологию утилизации отходов электронного и электрического оборудования, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.Данная экспертиза подтверждает, что предприятие законно утилизирует электронику, оборудование и технологии не наносят вреда окружающей среде. Наличие положительного заключения по ГЭЭ будет являться обязательным с марта 2025 года для подтверждения лицензии на утилизацию различных отходов."Столичные предприятия работают в рамках экономики замкнутого цикла – возобновляемого производства при максимальном использовании ресурсов, исключая негативное влияние на окружающую среду. В этом году московский перерабатывающий комплекс "Вторалюминпродукт" получил положительное заключение государственной экоэкспертизы федерального уровня на применяемую технологию утилизации отходов электронного и электрического оборудования. За 3 квартала этого года предприятие переработало более 30 тонн вышедшей из строя техники", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там отметили, что данный промкомплекс с 1996 года утилизирует электронные, электрические и металлосодержащие отходы, а также там перерабатывают лом черных и цветных металлов по экономике замкнутого цикла.В свою очередь, гендиректор предприятия Илья Качапин заявил, что до 98% материальных ресурсов на заводе вовлекаются во вторичный оборот. Он привел в пример пластик, драгметаллы, лом черных и цветных металлов и прочее.В пресс-службе напомнили, что Москва – город с развитым производством. Здесь работает свыше 4 тыс. промплощадок, где трудоустроено более 720 тыс. человек. Каждый год открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят различные товары: одежду, лекарства, мебель, косметику и прочее.В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Размещение промплощадок в Москве позволяет инвесторам получить доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому числу мер системной поддержки от городских властей. На сегодняшний день промышленники могут воспользоваться более чем 20 такими мерами, а также субсидиями и целевыми займами. Кроме такого в Москве разработан ряд антикризисных инструментов.В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" функционирует онлайн-платформа "Мой экспорт". Там предприниматели могут получить различную поддержку. К примеру, бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский