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Экомаршрут Оренбуржья отметили премией Russian Traveler Awards 2023 - РИА Новости, 02.12.2023
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Оренбургская область
 
09:40 02.12.2023
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Экомаршрут Оренбуржья отметили премией Russian Traveler Awards 2023
Экомаршрут Оренбуржья отметили премией Russian Traveler Awards 2023 - РИА Новости, 02.12.2023
Экомаршрут Оренбуржья отметили премией Russian Traveler Awards 2023
Горный туристский маршрут по Оренбуржью "Семь вершин степного Урала" занял второе место в номинации "Экомаршрут" национальной туристической премии Russian... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T09:40
2023-12-02T09:40
оренбургская область
новости - туризм
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Горный туристский маршрут по Оренбуржью "Семь вершин степного Урала" занял второе место в номинации "Экомаршрут" национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2023, сообщает пресс-служба правительства области. Маршрут открыт весной 2023 года. Цели его создания – популяризация туристских походов в низкогорно-степных ландшафтах Южного Урала, развитие межрегионального туризма и формирование нового регионального туристского бренда. Путешествие проходит по горам Часовная, Малиновая, Альян, Караттау, Килькан, Нос-гора, Верблюжка. Начинается в Саракташском районе, продолжается по Зианчуринскому району Республики Башкортостан. Гора Верблюжка в Беляевском районе Оренбуржья – самая южная точка пути. Участникам необходимо зафиксировать свое присутствие у информационных аншлагов на вершинах гор и прислать фото- или видеоотчет организаторам конкурса. Туристам, покорившим все семь вершин, присваивается звание "Степной волк". Проект "Семь вершин степного Урала" входит в состав "Большой Уральской тропы" – самого протяженного горного маршрута в России (более 2,5 тысячи километров), который пролегает по Уральскому горному хребту и объединяет Республику Башкортостан, Челябинскую, Свердловскую, Оренбургскую области и Пермский край. Премия Russian Traveler Awards организована журналом Russian Traveler и направлена на повышение туристической привлекательности регионов. Событие проходит в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В результате голосования определяются лучшие места, маршруты, отели, круизы, а также открываются новые туристические точки.
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
60
новости - туризм, оренбургская область
Оренбургская область, Новости - Туризм, Оренбургская область

Экомаршрут Оренбуржья отметили премией Russian Traveler Awards 2023

© Фото : официальный портал ПравительстваОренбургской областиГорный туристский маршрут "Семь вершин степного Урала"
Горный туристский маршрут Семь вершин степного Урала - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Фото : официальный портал ПравительстваОренбургской области
Горный туристский маршрут "Семь вершин степного Урала"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Горный туристский маршрут по Оренбуржью "Семь вершин степного Урала" занял второе место в номинации "Экомаршрут" национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2023, сообщает пресс-служба правительства области.
Маршрут открыт весной 2023 года. Цели его создания – популяризация туристских походов в низкогорно-степных ландшафтах Южного Урала, развитие межрегионального туризма и формирование нового регионального туристского бренда.
Путешествие проходит по горам Часовная, Малиновая, Альян, Караттау, Килькан, Нос-гора, Верблюжка. Начинается в Саракташском районе, продолжается по Зианчуринскому району Республики Башкортостан. Гора Верблюжка в Беляевском районе Оренбуржья – самая южная точка пути.
Участникам необходимо зафиксировать свое присутствие у информационных аншлагов на вершинах гор и прислать фото- или видеоотчет организаторам конкурса. Туристам, покорившим все семь вершин, присваивается звание "Степной волк".
Проект "Семь вершин степного Урала" входит в состав "Большой Уральской тропы" – самого протяженного горного маршрута в России (более 2,5 тысячи километров), который пролегает по Уральскому горному хребту и объединяет Республику Башкортостан, Челябинскую, Свердловскую, Оренбургскую области и Пермский край.
Премия Russian Traveler Awards организована журналом Russian Traveler и направлена на повышение туристической привлекательности регионов. Событие проходит в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В результате голосования определяются лучшие места, маршруты, отели, круизы, а также открываются новые туристические точки.
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