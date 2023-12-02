https://ria.ru/20231202/orenburzhe-1913306872.html

Экомаршрут Оренбуржья отметили премией Russian Traveler Awards 2023

Экомаршрут Оренбуржья отметили премией Russian Traveler Awards 2023 - РИА Новости, 02.12.2023

Экомаршрут Оренбуржья отметили премией Russian Traveler Awards 2023

Горный туристский маршрут по Оренбуржью "Семь вершин степного Урала" занял второе место в номинации "Экомаршрут" национальной туристической премии Russian... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T09:40

2023-12-02T09:40

2023-12-02T09:40

оренбургская область

новости - туризм

оренбургская область

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Горный туристский маршрут по Оренбуржью "Семь вершин степного Урала" занял второе место в номинации "Экомаршрут" национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2023, сообщает пресс-служба правительства области. Маршрут открыт весной 2023 года. Цели его создания – популяризация туристских походов в низкогорно-степных ландшафтах Южного Урала, развитие межрегионального туризма и формирование нового регионального туристского бренда. Путешествие проходит по горам Часовная, Малиновая, Альян, Караттау, Килькан, Нос-гора, Верблюжка. Начинается в Саракташском районе, продолжается по Зианчуринскому району Республики Башкортостан. Гора Верблюжка в Беляевском районе Оренбуржья – самая южная точка пути. Участникам необходимо зафиксировать свое присутствие у информационных аншлагов на вершинах гор и прислать фото- или видеоотчет организаторам конкурса. Туристам, покорившим все семь вершин, присваивается звание "Степной волк". Проект "Семь вершин степного Урала" входит в состав "Большой Уральской тропы" – самого протяженного горного маршрута в России (более 2,5 тысячи километров), который пролегает по Уральскому горному хребту и объединяет Республику Башкортостан, Челябинскую, Свердловскую, Оренбургскую области и Пермский край. Премия Russian Traveler Awards организована журналом Russian Traveler и направлена на повышение туристической привлекательности регионов. Событие проходит в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В результате голосования определяются лучшие места, маршруты, отели, круизы, а также открываются новые туристические точки.

https://ria.ru/20231023/orenburgturizm-1899917366.html

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, оренбургская область