https://ria.ru/20231202/obstrel-1913387042.html

При обстреле Лисичанска в ЛНР пострадали четыре человека

При обстреле Лисичанска в ЛНР пострадали четыре человека - РИА Новости, 02.12.2023

При обстреле Лисичанска в ЛНР пострадали четыре человека

Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщила администрация Лисичанска в своем... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T21:36

2023-12-02T21:36

2023-12-02T21:38

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщила администрация Лисичанска в своем Telegram-канале. "В результате прилета снарядов в район работающего магазина пострадало четверо гражданских. Все были доставлены в больницы, им оказана помощь, их жизням ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Уточняется, что обстрел произошел в субботу в первой половине дня.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

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лисичанск, луганская народная республика, происшествия