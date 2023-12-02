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При обстреле Лисичанска в ЛНР пострадали четыре человека
При обстреле Лисичанска в ЛНР пострадали четыре человека - РИА Новости, 02.12.2023
При обстреле Лисичанска в ЛНР пострадали четыре человека
Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщила администрация Лисичанска в своем... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T21:36
2023-12-02T21:36
2023-12-02T21:38
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лисичанск
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происшествия
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщила администрация Лисичанска в своем Telegram-канале. "В результате прилета снарядов в район работающего магазина пострадало четверо гражданских. Все были доставлены в больницы, им оказана помощь, их жизням ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Уточняется, что обстрел произошел в субботу в первой половине дня.
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лисичанск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Происшествия
При обстреле Лисичанска в ЛНР пострадали четыре человека
При обстреле Лисичанска в ЛНР госпитализировали четырех пострадавших