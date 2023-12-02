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При обстреле Лисичанска в ЛНР пострадали четыре человека - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 02.12.2023 (обновлено: 21:38 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/obstrel-1913387042.html
При обстреле Лисичанска в ЛНР пострадали четыре человека
При обстреле Лисичанска в ЛНР пострадали четыре человека - РИА Новости, 02.12.2023
При обстреле Лисичанска в ЛНР пострадали четыре человека
Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщила администрация Лисичанска в своем... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T21:36
2023-12-02T21:38
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщила администрация Лисичанска в своем Telegram-канале. "В результате прилета снарядов в район работающего магазина пострадало четверо гражданских. Все были доставлены в больницы, им оказана помощь, их жизням ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Уточняется, что обстрел произошел в субботу в первой половине дня.
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лисичанск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Происшествия
При обстреле Лисичанска в ЛНР пострадали четыре человека

При обстреле Лисичанска в ЛНР госпитализировали четырех пострадавших

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщила администрация Лисичанска в своем Telegram-канале.
"В результате прилета снарядов в район работающего магазина пострадало четверо гражданских. Все были доставлены в больницы, им оказана помощь, их жизням ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обстрел произошел в субботу в первой половине дня.
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