https://ria.ru/20231202/obstrel-1913348948.html

Украинские войска обстреляли промзону Первомайска в ЛНР

Украинские войска обстреляли промзону Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 02.12.2023

Украинские войска обстреляли промзону Первомайска в ЛНР

Украинские силовики обстреляли промышленный район города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T15:50

2023-12-02T15:50

2023-12-02T15:50

специальная военная операция на украине

первомайск

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли промышленный район города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале. Ранее Колягин заявил, что украинские военнослужащие открыли огонь по Первомайску в ЛНР. "Обстреляли один из промышленных районов города. Обстрел производился предположительно из дальнобойного оружия западного образца" - заявил Колягин. По мнению главы города, Киев "добивает" уцелевшие производственные мощности не работающих на данный момент промышленных предприятий. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

первомайск

луганская народная республика

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первомайск, луганская народная республика