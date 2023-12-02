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Украинские войска обстреляли промзону Первомайска в ЛНР
Украинские войска обстреляли промзону Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 02.12.2023
Украинские войска обстреляли промзону Первомайска в ЛНР
Украинские силовики обстреляли промышленный район города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T15:50
2023-12-02T15:50
2023-12-02T15:50
специальная военная операция на украине
первомайск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли промышленный район города Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале. Ранее Колягин заявил, что украинские военнослужащие открыли огонь по Первомайску в ЛНР. "Обстреляли один из промышленных районов города. Обстрел производился предположительно из дальнобойного оружия западного образца" - заявил Колягин. По мнению главы города, Киев "добивает" уцелевшие производственные мощности не работающих на данный момент промышленных предприятий. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
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первомайск
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первомайск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика
Украинские войска обстреляли промзону Первомайска в ЛНР
Колягин: ВСУ обстреляли промзону Первомайска в ЛНР