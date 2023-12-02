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Украина обстреляла один населенный пункт в Белгородской области за сутки

Украина обстреляла один населенный пункт в Белгородской области за сутки - РИА Новости, 02.12.2023

Украина обстреляла один населенный пункт в Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли село Щетиновка в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T10:36

2023-12-02T10:36

2023-12-02T10:36

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли село Щетиновка в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Информация о нанесенных ВСУ ударах по нашему региону за 1 декабря: в Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков . На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины