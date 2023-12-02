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Украина обстреляла один населенный пункт в Белгородской области за сутки - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/obstrel-1913314130.html
Украина обстреляла один населенный пункт в Белгородской области за сутки
Украина обстреляла один населенный пункт в Белгородской области за сутки - РИА Новости, 02.12.2023
Украина обстреляла один населенный пункт в Белгородской области за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли село Щетиновка в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T10:36
2023-12-02T10:36
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли село Щетиновка в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Информация о нанесенных ВСУ ударах по нашему региону за 1 декабря: в Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков . На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украина обстреляла один населенный пункт в Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ в пятницу выпустили три снаряда по белгородскому селу Щетиновка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов
Осколки украинских снарядов - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
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Осколки украинских снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли село Щетиновка в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Информация о нанесенных ВСУ ударах по нашему региону за 1 декабря: в Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков .
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:36
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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