Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о проблемах с оборонительными рубежами под Купянском - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/oborona-1913352867.html
На Украине заявили о проблемах с оборонительными рубежами под Купянском
На Украине заявили о проблемах с оборонительными рубежами под Купянском - РИА Новости, 02.12.2023
На Украине заявили о проблемах с оборонительными рубежами под Купянском
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в эфире национального телемарафона, что любые работы по строительству оборонительного... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T16:26
2023-12-02T16:26
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784659222_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_52095afe4880b54f491618c2c13429b6.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в эфире национального телемарафона, что любые работы по строительству оборонительного рубежа под городом Купянск и поселком Боровая Изюмского района, расположенных на берегу реки Оскол, приравниваются к спецоперации. Ранее Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: авдеевском, марьинском, купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с РФ и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом. "В этом году мы усилили обороноспособность нашего региона и на севере, и на купянском, лиманском, боровском направлениях. Действительно, при последнем визите (Владимира) Зеленского расставили приоритеты, где должны еще усиливать (фортификационные сооружения - ред.). Это лиманское, купянское направления и Боровая", - сказал Синегубов. По его словам, первые линии оборонительных сооружений возводятся в нескольких километрах от позиций армии РФ. При этом Синегубов подчеркнул, что в таких условиях возведение каких-либо фортификационных сооружений приравнивается к спецоперации. По мнению депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, намерение выстроить усиленную линию обороны по всей границе с Россией и Белоруссией означает, что украинская армия находится фактически в тупиковой ситуации на фронте, при которой вынуждена переходит в оборону, о контрнаступлении речи больше не идет. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ. Издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины на днях писало, что конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным был "предсказуем" и вызван неудачей украинского контрнаступления этим летом.
https://ria.ru/20231202/zima-1913137898.html
https://ria.ru/20231202/ukraina-1913293616.html
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784659222_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_5cdbb13f834a81fb85bf6ce41e4264ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, В мире
На Украине заявили о проблемах с оборонительными рубежами под Купянском

Глава Харьковской ОВА Синегубов заявил о проблемах с обороной под Купянском

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкТерритория отделения пограничной службы Украины в Купянске Харьковской области
Территория отделения пограничной службы Украины в Купянске Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Территория отделения пограничной службы Украины в Купянске Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в эфире национального телемарафона, что любые работы по строительству оборонительного рубежа под городом Купянск и поселком Боровая Изюмского района, расположенных на берегу реки Оскол, приравниваются к спецоперации.
Ранее Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: авдеевском, марьинском, купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с РФ и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
"Будет непросто". Что ждет российских и украинских солдат зимой
08:00
"В этом году мы усилили обороноспособность нашего региона и на севере, и на купянском, лиманском, боровском направлениях. Действительно, при последнем визите (Владимира) Зеленского расставили приоритеты, где должны еще усиливать (фортификационные сооружения - ред.). Это лиманское, купянское направления и Боровая", - сказал Синегубов.
По его словам, первые линии оборонительных сооружений возводятся в нескольких километрах от позиций армии РФ. При этом Синегубов подчеркнул, что в таких условиях возведение каких-либо фортификационных сооружений приравнивается к спецоперации.
По мнению депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, намерение выстроить усиленную линию обороны по всей границе с Россией и Белоруссией означает, что украинская армия находится фактически в тупиковой ситуации на фронте, при которой вынуждена переходит в оборону, о контрнаступлении речи больше не идет.
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
На Украине заговорили об отправке чиновников на фронт
03:58
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины на днях писало, что конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным был "предсказуем" и вызван неудачей украинского контрнаступления этим летом.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:36
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала