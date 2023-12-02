На Украине заявили о проблемах с оборонительными рубежами под Купянском
Глава Харьковской ОВА Синегубов заявил о проблемах с обороной под Купянском
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкТерритория отделения пограничной службы Украины в Купянске Харьковской области
Территория отделения пограничной службы Украины в Купянске Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в эфире национального телемарафона, что любые работы по строительству оборонительного рубежа под городом Купянск и поселком Боровая Изюмского района, расположенных на берегу реки Оскол, приравниваются к спецоперации.
Ранее Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: авдеевском, марьинском, купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с РФ и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.
"В этом году мы усилили обороноспособность нашего региона и на севере, и на купянском, лиманском, боровском направлениях. Действительно, при последнем визите (Владимира) Зеленского расставили приоритеты, где должны еще усиливать (фортификационные сооружения - ред.). Это лиманское, купянское направления и Боровая", - сказал Синегубов.
По его словам, первые линии оборонительных сооружений возводятся в нескольких километрах от позиций армии РФ. При этом Синегубов подчеркнул, что в таких условиях возведение каких-либо фортификационных сооружений приравнивается к спецоперации.
По мнению депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, намерение выстроить усиленную линию обороны по всей границе с Россией и Белоруссией означает, что украинская армия находится фактически в тупиковой ситуации на фронте, при которой вынуждена переходит в оборону, о контрнаступлении речи больше не идет.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины на днях писало, что конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным был "предсказуем" и вызван неудачей украинского контрнаступления этим летом.