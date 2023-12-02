https://ria.ru/20231202/oborona-1913352867.html

На Украине заявили о проблемах с оборонительными рубежами под Купянском

На Украине заявили о проблемах с оборонительными рубежами под Купянском - РИА Новости, 02.12.2023

На Украине заявили о проблемах с оборонительными рубежами под Купянском

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в эфире национального телемарафона, что любые работы по строительству оборонительного... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T16:26

2023-12-02T16:26

2023-12-02T16:26

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784659222_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_52095afe4880b54f491618c2c13429b6.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в эфире национального телемарафона, что любые работы по строительству оборонительного рубежа под городом Купянск и поселком Боровая Изюмского района, расположенных на берегу реки Оскол, приравниваются к спецоперации. Ранее Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: авдеевском, марьинском, купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с РФ и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом. "В этом году мы усилили обороноспособность нашего региона и на севере, и на купянском, лиманском, боровском направлениях. Действительно, при последнем визите (Владимира) Зеленского расставили приоритеты, где должны еще усиливать (фортификационные сооружения - ред.). Это лиманское, купянское направления и Боровая", - сказал Синегубов. По его словам, первые линии оборонительных сооружений возводятся в нескольких километрах от позиций армии РФ. При этом Синегубов подчеркнул, что в таких условиях возведение каких-либо фортификационных сооружений приравнивается к спецоперации. По мнению депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, намерение выстроить усиленную линию обороны по всей границе с Россией и Белоруссией означает, что украинская армия находится фактически в тупиковой ситуации на фронте, при которой вынуждена переходит в оборону, о контрнаступлении речи больше не идет. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ. Издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины на днях писало, что конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным был "предсказуем" и вызван неудачей украинского контрнаступления этим летом.

https://ria.ru/20231202/zima-1913137898.html

https://ria.ru/20231202/ukraina-1913293616.html

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, харьковская область, в мире