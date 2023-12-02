https://ria.ru/20231202/napadenie-1913396680.html

В Пакистане при нападении на автобус погибли девять человек

В Пакистане при нападении на автобус погибли девять человек - РИА Новости, 02.12.2023

В Пакистане при нападении на автобус погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли, 25 пострадали в ходе нападения вооруженных лиц на пассажирский автобус в городе Чилас на севере Пакистана, сообщает... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T23:47

2023-12-02T23:47

2023-12-02T23:55

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, 25 пострадали в ходе нападения вооруженных лиц на пассажирский автобус в городе Чилас на севере Пакистана, сообщает местное издание Dawn со ссылкой на заявления официальных лиц. "По данным официальных лиц, девять человек погибли и 25 получили ранения в результате "террористического" нападения на пассажирский автобус в Чиласе... в субботу", - пишет издание. Отмечается, что после того, как автобус попал под обстрел, он столкнулся с проезжающим мимо грузовиком, водитель которого также погиб. На данный момент проводятся опознания тел погибших. Власти сформировали специальную группу, которая проводит тщательное расследование нападения. Как отмечает издание, в последние месяцы в Пакистане наблюдается рост террористической активности, особенно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, после того как в ноябре 2022 года группировка "Техрик-и-Талибан"* (запрещена в России) прекратила перемирие с правительством.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230930/pakistan-1899681122.html

https://radiosputnik.ru/20230706/pakistan-1882664809.html

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