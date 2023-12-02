Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане при нападении на автобус погибли девять человек - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 02.12.2023 (обновлено: 23:55 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/napadenie-1913396680.html
В Пакистане при нападении на автобус погибли девять человек
В Пакистане при нападении на автобус погибли девять человек - РИА Новости, 02.12.2023
В Пакистане при нападении на автобус погибли девять человек
По меньшей мере девять человек погибли, 25 пострадали в ходе нападения вооруженных лиц на пассажирский автобус в городе Чилас на севере Пакистана, сообщает... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T23:47
2023-12-02T23:55
в мире
пакистан
хайбер-пахтунхва
белуджистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852780904_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_316fe50b9c3e2b6458515bd6ee984f45.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, 25 пострадали в ходе нападения вооруженных лиц на пассажирский автобус в городе Чилас на севере Пакистана, сообщает местное издание Dawn со ссылкой на заявления официальных лиц. "По данным официальных лиц, девять человек погибли и 25 получили ранения в результате "террористического" нападения на пассажирский автобус в Чиласе... в субботу", - пишет издание. Отмечается, что после того, как автобус попал под обстрел, он столкнулся с проезжающим мимо грузовиком, водитель которого также погиб. На данный момент проводятся опознания тел погибших. Власти сформировали специальную группу, которая проводит тщательное расследование нападения. Как отмечает издание, в последние месяцы в Пакистане наблюдается рост террористической активности, особенно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, после того как в ноябре 2022 года группировка "Техрик-и-Талибан"* (запрещена в России) прекратила перемирие с правительством.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230930/pakistan-1899681122.html
https://radiosputnik.ru/20230706/pakistan-1882664809.html
пакистан
хайбер-пахтунхва
белуджистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852780904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a8f15328d41ac2c85533cf2db883e7a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, хайбер-пахтунхва, белуджистан
В мире, Пакистан, Хайбер-Пахтунхва, Белуджистан
В Пакистане при нападении на автобус погибли девять человек

Dawn: в Пакистане при нападении на автобус погибли девять человек, 25 пострадали

© AP Photo / Ikram SuriСотрудники правоохранительных органов в Пакистане
Сотрудники правоохранительных органов в Пакистане - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Ikram Suri
Сотрудники правоохранительных органов в Пакистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, 25 пострадали в ходе нападения вооруженных лиц на пассажирский автобус в городе Чилас на севере Пакистана, сообщает местное издание Dawn со ссылкой на заявления официальных лиц.
"По данным официальных лиц, девять человек погибли и 25 получили ранения в результате "террористического" нападения на пассажирский автобус в Чиласе... в субботу", - пишет издание.
Пострадавшие от взрыва у мечети в больнице города Мастунг, Пакистан - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Глава МВД Пакистана заподозрил Индию в причастности к атаке на мечеть
30 сентября, 22:21
Отмечается, что после того, как автобус попал под обстрел, он столкнулся с проезжающим мимо грузовиком, водитель которого также погиб. На данный момент проводятся опознания тел погибших.
Власти сформировали специальную группу, которая проводит тщательное расследование нападения.
Как отмечает издание, в последние месяцы в Пакистане наблюдается рост террористической активности, особенно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, после того как в ноябре 2022 года группировка "Техрик-и-Талибан"* (запрещена в России) прекратила перемирие с правительством.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Больница - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
СМИ: житель Пакистана умер от заражения амебой-мозгоедом
6 июля, 21:56
 
В миреПакистанХайбер-ПахтунхваБелуджистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала