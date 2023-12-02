https://ria.ru/20231202/napadenie-1913396680.html
В Пакистане при нападении на автобус погибли девять человек
В Пакистане при нападении на автобус погибли девять человек - РИА Новости, 02.12.2023
В Пакистане при нападении на автобус погибли девять человек
По меньшей мере девять человек погибли, 25 пострадали в ходе нападения вооруженных лиц на пассажирский автобус в городе Чилас на севере Пакистана, сообщает... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T23:47
2023-12-02T23:47
2023-12-02T23:55
в мире
пакистан
хайбер-пахтунхва
белуджистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852780904_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_316fe50b9c3e2b6458515bd6ee984f45.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, 25 пострадали в ходе нападения вооруженных лиц на пассажирский автобус в городе Чилас на севере Пакистана, сообщает местное издание Dawn со ссылкой на заявления официальных лиц. "По данным официальных лиц, девять человек погибли и 25 получили ранения в результате "террористического" нападения на пассажирский автобус в Чиласе... в субботу", - пишет издание. Отмечается, что после того, как автобус попал под обстрел, он столкнулся с проезжающим мимо грузовиком, водитель которого также погиб. На данный момент проводятся опознания тел погибших. Власти сформировали специальную группу, которая проводит тщательное расследование нападения. Как отмечает издание, в последние месяцы в Пакистане наблюдается рост террористической активности, особенно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, после того как в ноябре 2022 года группировка "Техрик-и-Талибан"* (запрещена в России) прекратила перемирие с правительством.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230930/pakistan-1899681122.html
https://radiosputnik.ru/20230706/pakistan-1882664809.html
пакистан
хайбер-пахтунхва
белуджистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852780904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a8f15328d41ac2c85533cf2db883e7a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, хайбер-пахтунхва, белуджистан
В мире, Пакистан, Хайбер-Пахтунхва, Белуджистан
В Пакистане при нападении на автобус погибли девять человек
Dawn: в Пакистане при нападении на автобус погибли девять человек, 25 пострадали