https://ria.ru/20231202/mvd-1913324244.html

Движение грузовиков ограничили на участке трассы в Самарской области

Движение грузовиков ограничили на участке трассы в Самарской области - РИА Новости, 02.12.2023

Движение грузовиков ограничили на участке трассы в Самарской области

Движение для грузовиков ограничено на участке федеральной трассы М-5 "Урал" в Самарской области, сообщило региональное ГУМВД в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T12:19

2023-12-02T12:19

2023-12-02T12:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799492249_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_dbf82253e7417116f8e1e06f1b340148.jpg

САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Движение для грузовиков ограничено на участке федеральной трассы М-5 "Урал" в Самарской области, сообщило региональное ГУМВД в своем Telegram-канале."В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог, принято решение о временном ограничении движения грузовых транспортных средств на участке федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" с 934 км по 990 км, до момента устранения недостатков", - говорится в сообщении ведомства.Ранее в "Приволжском УГМС" сообщили, что в субботу местами по области ожидается сильный и мокрый снег, гололед, усиление западного ветра до 15-18 метров в секунду.

https://ria.ru/20231129/nauka-1912366108.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф