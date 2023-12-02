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Движение грузовиков ограничили на участке трассы в Самарской области
Движение грузовиков ограничили на участке трассы в Самарской области - РИА Новости, 02.12.2023
Движение грузовиков ограничили на участке трассы в Самарской области
Движение для грузовиков ограничено на участке федеральной трассы М-5 "Урал" в Самарской области, сообщило региональное ГУМВД в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:19
2023-12-02T12:19
2023-12-02T12:44
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САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Движение для грузовиков ограничено на участке федеральной трассы М-5 "Урал" в Самарской области, сообщило региональное ГУМВД в своем Telegram-канале."В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог, принято решение о временном ограничении движения грузовых транспортных средств на участке федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" с 934 км по 990 км, до момента устранения недостатков", - говорится в сообщении ведомства.Ранее в "Приволжском УГМС" сообщили, что в субботу местами по области ожидается сильный и мокрый снег, гололед, усиление западного ветра до 15-18 метров в секунду.
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Движение грузовиков ограничили на участке трассы в Самарской области
Движение грузовиков ограничили на участке трассы в Самарской области