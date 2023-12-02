https://ria.ru/20231202/moshenniki-1913309561.html
Мошенник позвонил жертве почти три тысячи раз за десять минут
Мошенник позвонил жертве почти три тысячи раз за десять минут - РИА Новости, 02.12.2023
Мошенник позвонил жертве почти три тысячи раз за десять минут
Самый настойчивый ноябрьский мошенник пытался дозвониться абоненту "Билайн" 2994 раза в течение 10 минут, однако сделать этого он так и не смог, сообщил РИА... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T09:45
2023-12-02T09:45
2023-12-02T09:45
технологии
билайн
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Самый настойчивый ноябрьский мошенник пытался дозвониться абоненту "Билайн" 2994 раза в течение 10 минут, однако сделать этого он так и не смог, сообщил РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов. "Антифрод-система "Билайна" в течение ноября позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 39 тысяч абонентов. Самая долгая "атака" в ноябре длилась порядка десяти минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 2994 раза, но так и не смог", - рассказал Алферов. Он отметил, что антифрод-платформа оператора способна обрабатывать около 5 тысяч запросов в секунду и порядка 150 миллионов в сутки. При этом, по словам эксперта, среднее количество блокируемых вызовов в сутки составляет примерно 5 миллионов, "что говорит о том, что возможности системы задействованы лишь на 3%". Ранее оператор пояснил агентству, что при мошеннической атаке происходит автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров. Чаще всего мошенники переключаются на нового клиента, но иногда пытаются пробить защиту - так они испытывают ее на прочность.
https://ria.ru/20231129/moshennichestvo-1912542751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, билайн, россия
Технологии, Билайн, Россия
Мошенник позвонил жертве почти три тысячи раз за десять минут
"Билайн": в ноябре мошенник звонил жертве 2994 раза за 10 минут и не дозвонился
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Самый настойчивый ноябрьский мошенник пытался дозвониться абоненту "Билайн" 2994 раза в течение 10 минут, однако сделать этого он так и не смог, сообщил РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов.
«
"Антифрод-система "Билайна" в течение ноября позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 39 тысяч абонентов. Самая долгая "атака" в ноябре длилась порядка десяти минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 2994 раза, но так и не смог", - рассказал Алферов.
Он отметил, что антифрод-платформа оператора способна обрабатывать около 5 тысяч запросов в секунду и порядка 150 миллионов в сутки. При этом, по словам эксперта, среднее количество блокируемых вызовов в сутки составляет примерно 5 миллионов, "что говорит о том, что возможности системы задействованы лишь на 3%".
Ранее оператор пояснил агентству, что при мошеннической атаке происходит автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров. Чаще всего мошенники переключаются на нового клиента, но иногда пытаются пробить защиту - так они испытывают ее на прочность.
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества