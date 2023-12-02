https://ria.ru/20231202/moshenniki-1913309561.html

Мошенник позвонил жертве почти три тысячи раз за десять минут

Мошенник позвонил жертве почти три тысячи раз за десять минут - РИА Новости, 02.12.2023

Мошенник позвонил жертве почти три тысячи раз за десять минут

Самый настойчивый ноябрьский мошенник пытался дозвониться абоненту "Билайн" 2994 раза в течение 10 минут, однако сделать этого он так и не смог, сообщил РИА... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T09:45

2023-12-02T09:45

2023-12-02T09:45

технологии

билайн

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Самый настойчивый ноябрьский мошенник пытался дозвониться абоненту "Билайн" 2994 раза в течение 10 минут, однако сделать этого он так и не смог, сообщил РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов. "Антифрод-система "Билайна" в течение ноября позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 39 тысяч абонентов. Самая долгая "атака" в ноябре длилась порядка десяти минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 2994 раза, но так и не смог", - рассказал Алферов. Он отметил, что антифрод-платформа оператора способна обрабатывать около 5 тысяч запросов в секунду и порядка 150 миллионов в сутки. При этом, по словам эксперта, среднее количество блокируемых вызовов в сутки составляет примерно 5 миллионов, "что говорит о том, что возможности системы задействованы лишь на 3%". Ранее оператор пояснил агентству, что при мошеннической атаке происходит автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров. Чаще всего мошенники переключаются на нового клиента, но иногда пытаются пробить защиту - так они испытывают ее на прочность.

https://ria.ru/20231129/moshennichestvo-1912542751.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, билайн, россия