Молдавию накачивают оружием для войны с Приднестровьем, считает политолог
Сафонов: Молдавию накачивают оружием против Приднестровья и военных РФ
Вид города Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Молдавию накачивают оружием против Приднестровья и военных России на Днестре, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
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"Молдову накачивают оружием с 2022 года вовсю… Против кого это оружие? Только против приднестровских войск и частей России, расквартированных в ПМР", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР отметил, что на этот раз Молдавия поставлена в центр возможных действий, направленных против России и Приднестровья. По его словам, власть в Кишиневе идёт однозначно к разрыву всех отношений с Россией и к выводу Молдавии из СНГ. "Пока она не ввязывается в те или иные военные авантюры, но кто знает, сможет ли она противостоять более настойчивым, чем до сегодняшнего времени, рекомендациям западных партнёров?" - спрашивает Сафонов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Молдавии уготована участь следующей "жертвы" в развязанной Западом гибридной войне против России, НАТО и ЕС убивают формат "5+2", "последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию".
"То, что высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в адрес нынешней националистической кишинёвской власти – и прозападной, и прорумынской одновременно, – является откровенным предостережением от попыток любых масштабных провокаций против Приднестровья. Будь то попытка разрушить экономику ПМР или предпринять силовые акции любого масштаба на Днестре", - полагает Сафонов.
Депутат ПМР обратил внимание на различные сообщения СМИ, что западные "ястребы" хотели бы "растянуть фронт" России за счёт других регионов, находящихся вокруг России. По его словам, в данных условиях остаётся раскачать обстановку на Днестре.
"Хотя власти Молдовы и декларируют свою приверженность только мирному урегулированию молдо-приднестровского конфликта, но переговорный формат "5+2" разрушен не в последнюю очередь усилиями Кишинёва. А без постоянно ведущегося диалога закрепить мир в зоне конфликта невозможно. Значит, надо его реанимировать", - добавил Сафонов.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.