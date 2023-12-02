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Молдавию накачивают оружием для войны с Приднестровьем, считает политолог - РИА Новости, 02.12.2023
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11:42 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/moldaviya-1913320539.html
Молдавию накачивают оружием для войны с Приднестровьем, считает политолог
Молдавию накачивают оружием для войны с Приднестровьем, считает политолог - РИА Новости, 02.12.2023
Молдавию накачивают оружием для войны с Приднестровьем, считает политолог
Молдавию накачивают оружием против Приднестровья и военных России на Днестре, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T11:42
2023-12-02T11:42
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ТИРАСПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Молдавию накачивают оружием против Приднестровья и военных России на Днестре, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. "Молдову накачивают оружием с 2022 года вовсю… Против кого это оружие? Только против приднестровских войск и частей России, расквартированных в ПМР", - сказал Сафонов. Депутат ПМР отметил, что на этот раз Молдавия поставлена в центр возможных действий, направленных против России и Приднестровья. По его словам, власть в Кишиневе идёт однозначно к разрыву всех отношений с Россией и к выводу Молдавии из СНГ. "Пока она не ввязывается в те или иные военные авантюры, но кто знает, сможет ли она противостоять более настойчивым, чем до сегодняшнего времени, рекомендациям западных партнёров?" - спрашивает Сафонов. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Молдавии уготована участь следующей "жертвы" в развязанной Западом гибридной войне против России, НАТО и ЕС убивают формат "5+2", "последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию". "То, что высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в адрес нынешней националистической кишинёвской власти – и прозападной, и прорумынской одновременно, – является откровенным предостережением от попыток любых масштабных провокаций против Приднестровья. Будь то попытка разрушить экономику ПМР или предпринять силовые акции любого масштаба на Днестре", - полагает Сафонов. Депутат ПМР обратил внимание на различные сообщения СМИ, что западные "ястребы" хотели бы "растянуть фронт" России за счёт других регионов, находящихся вокруг России. По его словам, в данных условиях остаётся раскачать обстановку на Днестре. "Хотя власти Молдовы и декларируют свою приверженность только мирному урегулированию молдо-приднестровского конфликта, но переговорный формат "5+2" разрушен не в последнюю очередь усилиями Кишинёва. А без постоянно ведущегося диалога закрепить мир в зоне конфликта невозможно. Значит, надо его реанимировать", - добавил Сафонов. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20231130/peregovory-1912974760.html
https://ria.ru/20231201/pridnestrove-1913259709.html
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в мире, россия, молдавия, кишинев, сергей лавров, майя санду, дмитрий песков, снг, нато, евросоюз
В мире, Россия, Молдавия, Кишинев, Сергей Лавров, Майя Санду, Дмитрий Песков, СНГ, НАТО, Евросоюз
Молдавию накачивают оружием для войны с Приднестровьем, считает политолог

Сафонов: Молдавию накачивают оружием против Приднестровья и военных РФ

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВид города Тирасполь
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
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ТИРАСПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Молдавию накачивают оружием против Приднестровья и военных России на Днестре, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
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"Молдову накачивают оружием с 2022 года вовсю… Против кого это оружие? Только против приднестровских войск и частей России, расквартированных в ПМР", - сказал Сафонов.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Глава ПМР призвал продолжить переговорный процесс в формате "5+2"
30 ноября, 17:36
Депутат ПМР отметил, что на этот раз Молдавия поставлена в центр возможных действий, направленных против России и Приднестровья. По его словам, власть в Кишиневе идёт однозначно к разрыву всех отношений с Россией и к выводу Молдавии из СНГ. "Пока она не ввязывается в те или иные военные авантюры, но кто знает, сможет ли она противостоять более настойчивым, чем до сегодняшнего времени, рекомендациям западных партнёров?" - спрашивает Сафонов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Молдавии уготована участь следующей "жертвы" в развязанной Западом гибридной войне против России, НАТО и ЕС убивают формат "5+2", "последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию".
"То, что высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в адрес нынешней националистической кишинёвской власти – и прозападной, и прорумынской одновременно, – является откровенным предостережением от попыток любых масштабных провокаций против Приднестровья. Будь то попытка разрушить экономику ПМР или предпринять силовые акции любого масштаба на Днестре", - полагает Сафонов.
Депутат ПМР обратил внимание на различные сообщения СМИ, что западные "ястребы" хотели бы "растянуть фронт" России за счёт других регионов, находящихся вокруг России. По его словам, в данных условиях остаётся раскачать обстановку на Днестре.
"Хотя власти Молдовы и декларируют свою приверженность только мирному урегулированию молдо-приднестровского конфликта, но переговорный формат "5+2" разрушен не в последнюю очередь усилиями Кишинёва. А без постоянно ведущегося диалога закрепить мир в зоне конфликта невозможно. Значит, надо его реанимировать", - добавил Сафонов.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
Памятник Ленину в Тирасполе, ПМР - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Глава ПМР объяснил, почему Молдавия не может претендовать на Приднестровье
Вчера, 19:13
 
В миреРоссияМолдавияКишиневСергей ЛавровМайя СандуДмитрий ПесковСНГНАТОЕвросоюз
 
 
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