https://ria.ru/20231202/krasnodar-1913373722.html
На Кубани заявили, что сообщений о взрывах в Краснодаре не было
На Кубани заявили, что сообщений о взрывах в Краснодаре не было - РИА Новости, 02.12.2023
На Кубани заявили, что сообщений о взрывах в Краснодаре не было
Сообщений о взрывах и разрушениях в Краснодаре не поступало, информирует оперативный штаб Кубани со ссылкой на городскую ЕДДС. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T19:45
2023-12-02T19:45
2023-12-02T19:50
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Сообщений о взрывах и разрушениях в Краснодаре не поступало, информирует оперативный штаб Кубани со ссылкой на городскую ЕДДС. "По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара, сообщений о взрывах и разрушениях на территории краевого центра не поступало", - заявили в оперштабе.
https://ria.ru/20231106/izbienie-1907779629.html
краснодар
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происшествия, краснодар
На Кубани заявили, что сообщений о взрывах в Краснодаре не было
На Кубани заявили, что сообщений о взрывах и разрушениях в Краснодаре не было
КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Сообщений о взрывах и разрушениях в Краснодаре не поступало, информирует оперативный штаб Кубани со ссылкой на городскую ЕДДС.
"По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара, сообщений о взрывах и разрушениях на территории краевого центра не поступало", - заявили в оперштабе.
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