https://ria.ru/20231202/krasnodar-1913373722.html

На Кубани заявили, что сообщений о взрывах в Краснодаре не было

На Кубани заявили, что сообщений о взрывах в Краснодаре не было - РИА Новости, 02.12.2023

На Кубани заявили, что сообщений о взрывах в Краснодаре не было

Сообщений о взрывах и разрушениях в Краснодаре не поступало, информирует оперативный штаб Кубани со ссылкой на городскую ЕДДС. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T19:45

2023-12-02T19:45

2023-12-02T19:50

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Сообщений о взрывах и разрушениях в Краснодаре не поступало, информирует оперативный штаб Кубани со ссылкой на городскую ЕДДС. "По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара, сообщений о взрывах и разрушениях на территории краевого центра не поступало", - заявили в оперштабе.

https://ria.ru/20231106/izbienie-1907779629.html

краснодар

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2023

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происшествия, краснодар