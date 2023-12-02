https://ria.ru/20231202/izbienie-1913372271.html

Полиция проведет проверку после избиения ребенка на футбольном поле в Сочи

Полиция проведет проверку после избиения ребенка на футбольном поле в Сочи - РИА Новости, 02.12.2023

Полиция проведет проверку после избиения ребенка на футбольном поле в Сочи

Сочинская полиция организовала проверку после появления видео с избиением ребенка мужчиной, его личность установлена, сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T19:32

2023-12-02T19:32

2023-12-02T19:32

сочи

россия

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Сочинская полиция организовала проверку после появления видео с избиением ребенка мужчиной, его личность установлена, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю. Публикация с видео, где мужчина бьёт ребёнка, в том числе ногами, появилась в Telegram-канале "ЧП-Дагомыс". Согласно опубликованной информации, инцидент произошёл на футбольном поле неподалёку от гимназии в микрорайоне Макаренко в Сочи. По данным правоохранителей, после видео была организована проверка. "В ходе проверки сотрудники полиции установили личность мужчины на видео. В ближайшее время он даст объяснение по факту инцидента. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в краевом ГУМВД.

https://ria.ru/20231129/izbienie-1912779675.html

сочи

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краснодарский край

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сочи, россия, краснодарский край, происшествия