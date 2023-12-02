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Полиция проведет проверку после избиения ребенка на футбольном поле в Сочи - РИА Новости, 02.12.2023
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19:32 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/izbienie-1913372271.html
Полиция проведет проверку после избиения ребенка на футбольном поле в Сочи
Полиция проведет проверку после избиения ребенка на футбольном поле в Сочи - РИА Новости, 02.12.2023
Полиция проведет проверку после избиения ребенка на футбольном поле в Сочи
Сочинская полиция организовала проверку после появления видео с избиением ребенка мужчиной, его личность установлена, сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T19:32
2023-12-02T19:32
сочи
россия
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Сочинская полиция организовала проверку после появления видео с избиением ребенка мужчиной, его личность установлена, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю. Публикация с видео, где мужчина бьёт ребёнка, в том числе ногами, появилась в Telegram-канале "ЧП-Дагомыс". Согласно опубликованной информации, инцидент произошёл на футбольном поле неподалёку от гимназии в микрорайоне Макаренко в Сочи. По данным правоохранителей, после видео была организована проверка. "В ходе проверки сотрудники полиции установили личность мужчины на видео. В ближайшее время он даст объяснение по факту инцидента. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в краевом ГУМВД.
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сочи, россия, краснодарский край, происшествия
Сочи, Россия, Краснодарский край, Происшествия
Полиция проведет проверку после избиения ребенка на футбольном поле в Сочи

Полиция проведет проверку после избиения мальчика на футбольном поле в Сочи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Сочинская полиция организовала проверку после появления видео с избиением ребенка мужчиной, его личность установлена, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Публикация с видео, где мужчина бьёт ребёнка, в том числе ногами, появилась в Telegram-канале "ЧП-Дагомыс". Согласно опубликованной информации, инцидент произошёл на футбольном поле неподалёку от гимназии в микрорайоне Макаренко в Сочи.
По данным правоохранителей, после видео была организована проверка.
"В ходе проверки сотрудники полиции установили личность мужчины на видео. В ближайшее время он даст объяснение по факту инцидента. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в краевом ГУМВД.
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