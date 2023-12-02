https://ria.ru/20231202/gruz-1913377749.html

Гуманитарный груз для бойцов СВО собрали на Ставрополье

Гуманитарный груз для бойцов СВО собрали на Ставрополье - РИА Новости, 02.12.2023

Гуманитарный груз для бойцов СВО собрали на Ставрополье

Гуманитарный груз для участников спецоперации собрали в Ставропольском крае, в числе поставок 33 автомобиля, теплые вещи и медикаменты, сообщает губернатор... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T20:16

2023-12-02T20:16

2023-12-02T20:16

надежные люди

ставропольский край

владимир владимиров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913377400_0:0:2475:1392_1920x0_80_0_0_46437b1a593ddd8702047630a27a84a4.jpg

ПЯТИГОРСК, 2 дек – РИА Новости. Гуманитарный груз для участников спецоперации собрали в Ставропольском крае, в числе поставок 33 автомобиля, теплые вещи и медикаменты, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров. "Тридцать три отечественных автомобиля высокой проходимости, теплые вещи, лекарства и медоборудование передали для отправки в зону спецоперации", – заявил Владимиров в Telegram-канале. Отмечается, что груз был сформирован по заявкам бойцов с учётом того, что им требуется на передовой. Внедорожники были закуплены за счёт краевого бюджета, тёплую одежду собрали коллективы органов власти Ставрополья, а медикаменты передал краевой клинический наркологический диспансер, добавил Владимиров.

https://ria.ru/20231201/svo-1913221100.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ставропольский край, владимир владимиров