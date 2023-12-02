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Гуманитарный груз для бойцов СВО собрали на Ставрополье - РИА Новости, 02.12.2023
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Надежные люди
 
20:16 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/gruz-1913377749.html
Гуманитарный груз для бойцов СВО собрали на Ставрополье
Гуманитарный груз для бойцов СВО собрали на Ставрополье - РИА Новости, 02.12.2023
Гуманитарный груз для бойцов СВО собрали на Ставрополье
Гуманитарный груз для участников спецоперации собрали в Ставропольском крае, в числе поставок 33 автомобиля, теплые вещи и медикаменты, сообщает губернатор... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T20:16
2023-12-02T20:16
надежные люди
ставропольский край
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 2 дек – РИА Новости. Гуманитарный груз для участников спецоперации собрали в Ставропольском крае, в числе поставок 33 автомобиля, теплые вещи и медикаменты, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров. "Тридцать три отечественных автомобиля высокой проходимости, теплые вещи, лекарства и медоборудование передали для отправки в зону спецоперации", – заявил Владимиров в Telegram-канале. Отмечается, что груз был сформирован по заявкам бойцов с учётом того, что им требуется на передовой. Внедорожники были закуплены за счёт краевого бюджета, тёплую одежду собрали коллективы органов власти Ставрополья, а медикаменты передал краевой клинический наркологический диспансер, добавил Владимиров.
https://ria.ru/20231201/svo-1913221100.html
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ставропольский край, владимир владимиров
Надежные люди, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Гуманитарный груз для бойцов СВО собрали на Ставрополье

Гуманитарный груз для бойцов СВО собрали на Ставрополье

© Владимир Владимиров/TelegramГуманитарный груз для участников спецоперации собрали в Ставропольском крае
Гуманитарный груз для участников спецоперации собрали в Ставропольском крае
© Владимир Владимиров/Telegram
Гуманитарный груз для участников спецоперации собрали в Ставропольском крае
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 2 дек – РИА Новости. Гуманитарный груз для участников спецоперации собрали в Ставропольском крае, в числе поставок 33 автомобиля, теплые вещи и медикаменты, сообщает губернатор региона Владимир Владимиров.
"Тридцать три отечественных автомобиля высокой проходимости, теплые вещи, лекарства и медоборудование передали для отправки в зону спецоперации", – заявил Владимиров в Telegram-канале.
Отмечается, что груз был сформирован по заявкам бойцов с учётом того, что им требуется на передовой. Внедорожники были закуплены за счёт краевого бюджета, тёплую одежду собрали коллективы органов власти Ставрополья, а медикаменты передал краевой клинический наркологический диспансер, добавил Владимиров.
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Надежные людиСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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